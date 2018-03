SV Kehlen möchte Scharte ausmerzen

Nach der schmerzhaften 0:3-Niederlage in Ehingen am vergangenen Wochenende empfängt der SV Kehlen am Karsamstag (31. März) um 15.30 Uhr den FC Ostrach und ist dabei auf Wiedergutmachung aus. Dies ist beim Blick auf die aktuelle Tabelle auch notwendig: Laut Vereinsvorschau darf man sich vom derzeitigen sechsten Rang (26 Punkte) nicht blenden lassen. Immerhin beträgt der Abstand auf die Relegations- und Abstiegsplätze lediglich fünf Zähler.

Mit sehr ähnlichen Sorgen reist Ostrach am Samstag an die Schussen. Für die Mannschaft des Trainerduos Lukas Maier/Simon Kober ging der Start ins neue Jahr daneben: Alle drei Spiele gingen verloren (2:0 in Weingarten, 3:1 in Straßberg sowie 0:2 zu Hause gegen Weiler). Somit findet sich auch der FCO plötzlich als Tabellenneunter mit 22 Punkten im Kreis der abstiegsgefährdeten Mannschaften wieder. Dabei wurde der FCO in der Winterpause personell gebeutelt: Mit Spielmacher Christoph Rohmer (nach Hollenbach) und Stürmer Patrick Klotz (nach Mengen) verließen zwei Leistungsträger die Linzgauer. Zwar kam mit Andreas Zimmermann ein hoffnungsvolles Talent aus Pfullendorf, doch scheinen die Lücken noch nicht geschlossen. Somit gibt es an der Schussen ein Duell zweier vermeintlicher Mittelfeldmannschaften, die beide den Blick deutlich nach hinten richten müssen.