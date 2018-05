SV Kehlen hat große Personalsorgen

Keine guten Vorzeichen für das vorgezogene Spiel der Fußball-Landesliga. Am Freitagabend (18.30 Uhr) spielt der SV Kehlen bei der Zweiten des Oberligisten FV Ravensburg. Während der SVK mit 34 Punkten auf Rang elf liegt, ist der FV mit einem Punkt mehr auf dem Konto Achter der Tabelle.

Mit einer regelrechten Aufholjagd ist der FV auf dem Weg, den Klassenerhalt in der Landesliga zu sichern. Vor dem Hinspiel der beiden Mannschaften im Oktober 2017 lag das Team, welches mittlerweile vom früheren Eschach-Trainer Nectad Fetic geführt wird, noch auf dem letzten Tabellenplatz. 2:1 gewann der FV damals, seither geht der Weg -mit einigen Rückschlägen- nach oben. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage in Weiler, davor holte die Mannschaft zehn Punkten aus vier Spielen.

Der FV ist damit deutlich im Aufwind – gänzlich anders hingegen ist der Saisonverlauf auf Kehlener Seite. Vier Spiele stehen noch aus, um die Zugehörigkeit in der Landesliga zu sichern. Bislang stand das Steinmaßl-Team noch zu keinem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz, doch lediglich neun Punkte aus zwölf Rückrundenspielen ließen den einst stattlichen Vorsprung schmelzen. Nur noch zwei Punkte trennen den SVK vom mutmaßlichen Relegationsplatz 13 – dabei ist unterstellt, dass es in dieser Saison doch nicht zum verschärften Abstieg kommt.

Große Sorgenfalten spiegeln sich auf der Stirn von SVK-Trainer Michael Steinmaßl wider: in dieser entscheidenden Saisonphase schlägt das Verletzungspech auf Kehlener Seite zu. Spielführer Maxi Rieber, Florian Amann, Robin Knöpfler und neuerdings Haris Nasic stehen nicht zur Verfügung. Sturmführer Johannes Beier wurde im Friedrichshafen-Spiel früh verletzt ausgewechselt und ist womöglich am Freitag ebenso keine Option. Marcel Scheuböck ist auf dem allmählichen Weg zur Rückkehr in den Spielbetrieb. Die Hoffnungen des SVK-Trainers ruhen somit auch auf den Routiniers Alex Bernhard und Marc Hennig, die zuletzt in bedrängter Situation ausgeholfen haben. Somit muss Kehlen die klare Favoritenrolle des Gastgebers anerkennen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung wird erforderlich sein, um in Ravensburg etwas Zählbares holen zu können.