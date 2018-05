SV Kehlen ehrt Mitglieder

Der Sportverein Kehlen hat sich zur Hauptversammlung in der Vereinsgaststätte „Alte Schussen“ getroffen. Vorsitzender Rudi Bucher, der nach seiner Wahl im vergangenen Jahr die Versammlung erstmals leitete, legte den Rechenschaftsbericht ab und erhielt mit seinen Vorstandskollegen die einstimmige Entlastung der Versammlung, wie der Verein mitteilt.

Ganz im Zeichen der Sanierung des Vereinsheims steht die derzeitige Arbeit von Vorstand und Ausschuss. Im Oktober 2017 erhielt der Verein die Baugenehmigung zur Sanierung des Umkleide- und Sanitärtraktes, seit Ende Januar 2018 laufen die Arbeiten auf der Baustelle. Besonderen Dank entrichtete Bucher den Helfern aus dem Verein, die bislang bereits 350 Arbeitsstunden Eigenleistung erbracht haben. Auf die Fertigstellung der Baumaßnahme hofft der Verein für den Sommer dieses Jahres. Dann verfügen die Sportler auch über vergrößerte Umkleidekabinen, die mit Bestandteil dieser Baumaßnahme sind.

SV Kehlen zählt 903 Mitglieder

Die Mitgliederzahl ist leicht gesunken: 903 aktive und passive Mitglieder führt Geschäftsführerin Heike Otto-Danz in ihrer Kartei, somit 27 weniger als vor Jahresfrist. 301 davon sind jugendliche Mitglieder.

Wolfgang Barth berichtete als Vorstandsmitglied Finanzen von einer geordneten Kassenlage. Zum Jahresende 2017 hatte sich der Verein aus seinen Krediten für den damaligen Bau des Vereinsheims komplett entschuldet. Nunmehr griff der Verein wieder zu neuen Darlehen, um die jetzigen Maßnahmen zu finanzieren. Zu diesen Maßnahmen gehörten auch Investitionen in den Schießstand der Schützenabteilung.

Nachdem der Kassenprüfer Gebhard Heimpel, der zusammen mit Werner Steinhauser für die Prüfung zuständig ist, von fehlerfrei geführten Kassen berichtete, übernahm Alt-Vorstand Thomas Glas das Entlastungs-Prozedere.

Satzungsänderungen an zwei Punkten wurden vom Vorstand vorgeschlagen und von der Versammlung akzeptiert. Zum Einen ging es um die Regelung der Vergütung von Vereinsmitgliedern; daneben wurde die Einführung einer Jugendordnung beschlossen, um den jugendlichen Vereinsmitgliedern Gehör in der Vereinsverwaltung zu verschaffen.

Breiten Raum nahmen die Ehrungen ein. Die Ehrennadeln in Silber wurden an vier verdiente Mitglieder vergeben, ebenso stand viermal die Verleihung der Ehrennadel in Gold an. Sieben Mitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Darunter befindet sich auch das älteste Mitglied des Vereins, die 97-jährige Fanny Schuldes.