SKC-Frauen stehen im Bezirkspokalfinale

Die erste Frauenmannschaft traf im Halbfinale des Bezirkspokals auf die Frauen der TG Biberach/Riß. Die SKC-Frauen konnten das Spiel mit starken Leistungen klar für sich entscheiden und zogen damit ins Finale ein. Das Team siegte mit 6:0 (2173:2001 Holz).

Bereits nach dem Startpaar war das Spiel vorentschieden. Julia Nachbaur kam auf gute 535 Kegel, während Yvonne Willer ihre beste Saisonleistung zeigte und ihren Mannschaftspunkt mit 563 Kegeln problemlos einfahren konnte. Im Schlussdurchgang überzeugten dann auch Angelika Hofmann (547) und Dragana Lotina (528) mit guten Ergebnissen und sorgten für den klaren 6:0-Endstand.

Auch die U14 hatte einen Spieltag in Hattenburg. Der U14 weiblich gelang hier der erste Sieg im zweiten Spiel (4:2, 1637:1510). Im Startpaar spielten Lilly Schwägler(475/ Gastspielerin vom ESV Aulendorf) und Nele Seidler (431) jeweils stark.

Für Nele reichte es zum Mannschaftspunkt, für Lilly leider nicht. Im Schlusspaar gewann Melissa Peyreder mit 371 Kegeln ihr Duell und sicherte somit den Mannschaftspunkt. Nadine Knittel (360) verlor ihr Duell zwar, jedoch reichte es aufgrund der deutlich höheren Gesamtholzzahl zum Sieg.

Die U14 männlich verlor auch die zweite Partie der neuen Saison knapp gegen die gemischte Mannschaft des SKC Berg (2:4, 1504:1534). Im Startpaar sah es noch gut aus für den SKC. Jonas Willer kam auf gute 442 Kegel und holte seinen Mannschaftspunkt, während Fatih Azizoglu (Gastspieler vom TSG Ailingen) mit 432 Kegeln trotz mehr Gesamtholz sein Duell 1,5:2,5 verlor. Im Schlusspaar konnte Tim Hoppe (343) zwar seinen Punkt machen, doch Josef Bauer (287) verlor sein Duell. Am Ende fehlten lediglich 30 Kegel zum Sieg. Auch die ganz Kleinen hatten am vergangenen Samstag ihren ersten Spieltag in Kehlen. Vom SKC startete hier Dominik Hirenbach und erreichte mit 174 Kegeln einen guten sechsten Platz. Erster wurde Fabian Dick (225, KSV Baienfurt), gefolgt von Stephan Malte (224, KSV Baienfurt) und Luca Winter (209, SKC Vilsingen).