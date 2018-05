Seniorenkreis Kehlen zeigt Bilder der „Bergwelt am Bodensee“

Alfward Farwer aus Eriskirch zeigt dem Seniorenkreis Kehlen am Mittwoch, 16. Mai, ab 14 Uhr im Gemeindehaus St. Verena seine Bilder der „Bergwelt am Bodensee“. In der Live-Bilderschau präsentiert er einen Querschnitt seiner langjährigen bergsteigerischen und fotografischen Aktivitäten in der Region der Bodenseeberge. Diese Bodenseegipfel bieten laut Pressemitteilung ein Bergerleben der besonderen Art mit ihrer Weitsicht auf den See, das Rheintal und Oberschwaben. Nach Süden wird diese Sicht abgerundet durch die Gipfelwelt der Nordalpenkette und der Zentralalpen. Gäste können in dieser tollen Bilderschau mit ihren abwechslungsreichen Bildern die „Bergwelt vor unserer Haustür“ einfach genießen und auch eigene Bergtouren nacherleben. Das Seniorenteam lädt alle Senioren zu dieser Veranstaltung ein. Wer einen Fahrdienst benötigt, kann sich bei Joachim Stüz, Telefon 07542 / 3576, melden. Foto: Alfward Farwer