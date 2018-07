Schwere Beine fordern ihren Tribut

Knapp drei Wochen stehen Kehlens Trainer Michael Steinmaßl noch zur Verfügung, um seine Fußball-Mannschaft auf das erste Saisonspiel gegen den ambitionierten Landesliga-Aufsteiger FC Mengen vorzubereiten. Das Zwischenfazit des SVK-Trainers fällt zufrieden aus, auch wenn in den Spielen noch nicht alles nach Wunsch geklappt hat.

Den Auftakt der Testspiele bildete ein 4:2-Sieg beim badischen Kreisligisten SV Deggenhausertal; der bisherige Höhepunkt in der Vorbereitung war sicherlich das Gastspiel beim Verbandsligisten FC Wangen. 3:0 führte Kehlen in diesem Spiel bereits zur Halbzeit; nach mehreren Auswechslungen auf beiden Seiten konnte Kehlen aber in Abschnitt Zwei nicht mehr an das Gezeigte anknüpfen und verlor das Spiel schlussendlich noch mit 3:4.

In der vergangenen Woche testete Kehlen gegen zwei Bezirksligisten. Gegen die SG Argental konnte das Spiel mit 3:1 gewonnen werden. Mit schweren Beinen - die Trainingseinheiten fordern mittlerweile ihren Tribut- unterlag Kehlen am Freitagabend beim SV Kressbronn mit 1:2. Nicht ganz zufrieden war Steinmaßl hier mit dem Umschaltspiel nach hinten: „Da waren wir nach Ballverlusten oft zu langsam in der Rückwärtsbewegung“.

Froh ist Steinmaßl darüber, dass die Mannschaft bislang von Verletzungen verschont blieb und somit der Kern der Mannschaft fast alle Übungseinheiten mitmachen konnte. Um die Integration der neuen Spieler noch weiter zu gewährleisten, will er mit Konzentration die weiteren Testspiele angehen. So wurde für den kommenden Samstag noch ein weiteres Spiel gegen den TSV Eschach angesetzt, ehe eine Woche später in der zweiten Pokalrunde womöglich der VfB Friedrichshafen (spielt am Samstag, 4. August, in Neufra) als weiterer Prüfstein an die Schussen kommt.