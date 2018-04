Schulförderverein ruft auf zur Shuuz-Sammlung

Alte Schuhe sind bares Geld für die Kasse des Fördervereins der Wilhelm-Schussen-Schule in Kehlen – dies dank der Shuuz-Sammlung, die seit 2015 unter der Leitung der Vereinsvorsitzenden Sandra Welte (im Bild zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Andreas Ratzmann) organisiert wird. Der Förderverein ruft zu der in der Bevölkerung sehr gut angenommenen Sammlung auch dieses Jahr wieder auf, teilt er mit. Sie findet statt am Freitag, 4. Mai, von 11.30 bis 16 Uhr, dann können Schuhe hin zum Schulhof Kehlen gebracht werden. Jedes Jahr werden große Teile des Erlöses an gemeinnützige Zwecke gespendet. In diesem Jahr soll der gesamte Erlös dem Zirkusprojekt der Schüler der Grundschule Kehlen zufließen. Eine Bitte der Organisatoren an die Spender: Die Schuhe sollten weitgehend sauber und paarweise fest zusammengebunden (mit Schnürsenkel/Kabelbinder oder Ähnlichem) an diesem Tag angeliefert werden. Foto: Verein