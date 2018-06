Schon 1968: Kehlen sucht seine Gemeindemitte

Zu den Maßnahmen dieser Zeit zählt der Neubau einer Leichenhalle am neuen Friedhof. Weichen muss der Schützenstand. Provisorisch soll er im Mehrzweckraum unter der Halle unterkommen. Dann die Wende: Die Abteilung kann in die alte Schule umziehen. Was eigentlich eine Übergangslösung sein soll, bleibt mehr als 20 Jahre bestehen. Endgültig findet die Abteilung, die zum SV Kehlen gehört, aber unter dem Feuerwehrhaus eine neue Bleibe.