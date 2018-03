Prellballer sind bei DM dabei

Die Prellballspieler des SV Kehlen haben es wieder geschafft. Nach der Teilnahme 2017 werden die Kehlener auch 2018 wieder bei der deutschen Meisterschaft der Männer 40 teilnehmen. Diese werden am 28. und 29. April in Altenbochum stattfinden. Qualifiziert haben sich die Schussentaler um Spielführer Markus Kühnle auf der süddeutschen Meisterschaft, welche dieses Jahr in Waiblingen Stuttgart ausgetragen wurde.

Die Prellballer haben sich als Schwaben Meister der Männerklasse 40 für diese Meisterschaften qualifiziert. Teilnahmeberechtigt waren die Turnverbände Baden, Schwaben, Saarland, Pfalz und Bayern. Kehlen erreichte hinter dem TSV Risstissen I Platz zwei. „Gegen die Mannschaft aus Risstissen haben wir benklich knapp mit einem Spielpunkt verloren“ so Angriffsspieler Manfred Hecht. „Dies macht uns Mut für die deutsche Meisterschaft“. Nachdem die Kehlener bei der DM 2017 nur den vorletzten Platz belegt haben, will das Team nun besser abschneiden. „Mit der Erfahrung aus 2017 gehen wir doch gelassener in die Titelspiele“, sagt Hecht