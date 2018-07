Ortschaftsrat forciert die Skateranlage

Entschlossen ist Kehlens Ortschaftsrat aufgetreten: Das Gremium hat sich am Dienstagabend einhellig zu der Skateranlage und zu ihrem Standort in Kehlen bekannt. Angesiedelt sein soll die Anlage, für die 80 000 Euro im Haushalt eingestellt sind, in dem kleinen Wald zwischen Sportplatz und Tennisplätzen.

Sollte auch der Gemeinderat am Mittwochabend, 18. Mai, grünes Licht geben, dann will die Verwaltung rasch handeln – bei einer vermuteten Bauzeit von zehn Wochen, wie die stellvertretende Ortsbaumeisterin Ursula Braunger-Martin in den Raum stellte. Allerdings wurde in der Sitzung auch bekannt, dass der Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen wohl nicht stillhalten will: Ortsvorsteher Franz Assfalg vermutete, dass von dieser Seite Einspruch erhoben wird, nachdem der beauftragte Rechtsanwalt bei der Gemeinde Akteneinsicht verlangt habe.