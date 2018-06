Musikanten aus Kehlen feiern herrlich harmonisch

Drei Tage lang haben die Musikanten aus Kehlen ihr Musikfest gefeiert – mit all den Fans der Blasmusik und vielen treuen Gästen. 40 Jahre lang haben sie am Schussendamm bei der Festhalle alljährlich für beste Stimmung gesorgt und das Beisammensein gefördert in der ganzen Bevölkerung. So auch dieses Mal wieder, mit ganz viel Herzlichkeit und bester Blasmusik.

Diese präsentierten sie schon am Samstag mit den Schussentalern und der Band Dorfkind. Allesamt junge, eingefleischte, leidenschaftliche Musiker, die ihre Gäste restlos begeisterten. Schon am Sonntagmorgen ging es weiter, mit dem ökumenischen Gottesdienst in St. Verena zum 1200. Geburtstag von Kehlen mit dem Frühschoppenkonzert und der Musikkapelle aus Unterkirnach sowie dem Festumzug am Nachmittag, mit all den Vereinen und den Kindern, gefolgt von bester Unterhaltung mit der Jugendmusik und dem Jugendblasorchester Brochenzell,Ettenkirch, Kehlen, Meckenbeuren und der Musikschule. Die Stimmung gedämpft hat da nur das Fußballergebnis am Nachmittag beim Public Viewing, was die große Tombola mit Preisen der Sponsoren schnell wieder wett machte und erst recht die Musikanten der Herz-Schmerz-Symphoniker.

Kehlener übernehmen Bühne

Beim Feierabendhock am Montag übernahmen die Kehlener selbst die Bühne, luden unter der Leitung von Wolfgang Schuler zu zackigen Märschen ein, zur stimmungsvollen Polka und zur fröhlichen Schunkel- und Stimmungsparade. Das aber war nur der Auftakt. Denn was die Kehlener Stimmungskanonen dann auf der Bühne präsentierten, das konnte sich sehen lassen. Zahlreiche Solisten zeigten ihr Können auf ihren Instrumenten und als Zubrot gab‘s Gesangseinlagen von Carolin Riedl, Fabienne Bucher, Martin Stocker, Günter Probst und natürlich Markus Maier, der mit Andrea Straub wie immer überaus unterhaltsam durchs Programm führte.

Das Jungsballett galoppierte zur Freude aller im Countrysound über die Bühne. Das Mädelsballet schwang die Hüften zu „Shape of You“ und Joachim Natter und Daniel Schneider bliesen das Alphorn, beim Alphornzauber oder der fetzigen Swiss Lady. Denn die Reise führte die Musikanten und ihre Gäste durch 40 Jahre Musikfest am Schussendamm, mit Bildern aus dieser schönen Zeit und so manchem Ohrwurm, den die Gäste begeistert beklatschten. Den Glitzeranzug zog Sebastian Stützenberger an und spielte die Silberfäden und Hermann Stocker und Martin Sauter oder Johannes Probst und Phillip Wiechert waren beste Solisten im Duett an ihren Flügelhörnern und Trompeten. Genauso wie Michael Stocker, Martin Stocker und Sohn Felizian an den Posaunen oder am Bariton.

Auch der Trachtenverein Montfort Tettnang-Meckenbeuren und die Kehlener Garde der Narrenzunft zeigten ihre Tänze und Markus Maier hoffte, „dass man sich im nächsten Jahr hier wieder sehe“ – denn das ist sehr ungewiss. Darf doch der Zeltanbau dort künftig in dieser Weise nicht mehr aufgestellt und genutzt werden. „Servus, Pfiat di Gott und auf Wiedersehn. Das Musikfest gibt es nicht mehr“, sang da Markus Maier mit wehem Herzen. Nur wenige Wochen vor dem Fest kam die Misere ans Licht und „dank der Gemeinde“, so Otto Zehrer, „konnte das Musikfest hier noch einmal stattfinden“. Das Dankeschön an all die Helfer, die Feuerwehr, die Musikanten und Gönner war lang an diesem Abend und kam von ganzem Herzen.