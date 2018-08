Mit zehn Mann aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht

Am ersten Spieltag der neuen Saison 2018/19 ist Fußball-Landesligist SV Kehlen zu Hause gegen den Aufsteiger FC Mengen zwar über ein Unentschieden nicht hinausgekommen. Dennoch zeigte die Mannschaft von SVK-Coach Michael Steinmaßl ein couragierte Leistung. Dass es für die Kehlener nicht mehr zu holen gab, lag nicht zuletzt an der Schlüsselszene der Partie nach einer Viertelstunde.

Nach einem langen Ball aus der eigenen Spielhälfte auf Alexander Klotz, dem Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel der Gästemannschaft, wollte dieser den Ball über Alexander Koch lupfen. Der ging mit dem Arm zum Spielgerät, was an sich nichts Ungewöhnliches ist. Das Problem: Koch erwischte den Ball weit vor dem eigenen Sechzehner. Nach kurzer Bedenkzeit entschied der Unparteiische auf Freistoß für Mengen – und zückte gegen den Kehlener Schlussmann die Rote Karte. Eine harte Entscheidung, da der von Klotz gelupfte Ball ohnehin den Weg ins Tor fand. Steinmaßl reagierte sofort, nahm Nick Feyer für Ersatztorwart Patrick Herrmann vom Platz und gab Kehlens Abwehrchef Giovanni Paris neue Anweisungen für die Verteidigung.

Bereits in der Anfangsphase deutete sich an, dass es für den SV Kehlen gegen den souveränen Bezirksligaaufsteiger alles andere als ein Spaziergang werden würde. Mengen glänzte durch Spielstärke, presste bereits vor der Mittellinie und war brandgefährlich im Konterspiel. Als FC-Mittelfeldspieler Patrick Klotz vor dem Kehlener Strafraum nicht energisch genug angegriffen wurde, zog er halblinks aus gut 20 Metern ab. Flach rauschte die Spielkugel zur 1:0-Gästeführung in die Maschen des SVK-Gehäuses (23.).

Es sollte noch schlimmer für die Steinmaßl-Mannen kommen: Noch vor der Pause legte sich Alexander Klotz den Ball kurz vor der Seitenlinike zum Freistoß zurecht, zog ab und schoss an der Zwei-Mann-Mauer vorbei. Über die Arme von Herrmann rollte der Ball zum 2:0 ins Tor (43.). Gut nur für den SVK, dass Jonas Klawitter mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff einen Strafstoß herausholte, als er am Fünf-Meter-Raum von Mengens Innenverteidiger Dennis Ivanesic zu Fall kam. Zielsicher verwandelte David Bernhard zum 1:2.

Wie ausgewechselt kam der SV Kehlen aus der Kabine und spielte, trotz Unterzahl, forsch nach vorne. Groß war der Jubel, als Klawitter halbrechts in Richtung Strafraum der Gäste trabte, nicht von der Mengener Abwehr gestellt wurde und zum 2:2 (63.) ausglich. Mehr an Zählbares gab es danach bis zum Abpfiff nicht mehr. „Taktisch und läuferisch war es eine sehr starke Leistung“, lobte Michael Steinmaßl nach Spielschluss seine Mannschaft.

Die stand über weite Strecken der zweiten Halbzeit mächtig unter Druck. Gleich reihenweise hatte der FC Mengen teils hochkarätige Einschussmöglichkeiten. „Wir müssen die Tore machen“, befand Gästecoach Miro Topalusic, der den „zwei hergeschenkten Punkten“ nachtrauerte, allerdings auch am Schiedsrichter kein gutes Haar ließ: „Er hat uns zwei klare Elfmeter verwehrt. Das waren nicht gerechte Entscheidungen.“