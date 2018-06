Mit Stolz und Freude blickt Meckenbeuren auf sein Kehlen

Mit einem Festabend hat die Gemeinde Meckenbeuren am Freitag die Feierlichkeiten zum 1200. Geburtstag von „Käala, Kelinga, Chelun, Keelen“, also dem heutigen Kehlen eingeläutet und damit viele Menschen in die Kirche St. Verena gelockt. Interessant war der geschichtliche Aspekt und besonders herzlich die Bilderreise und der Austausch beim Stehempfang im Gemeindehaus der Kirchengemeinde.

Diese Herzlichkeit widmete Bürgermeisterin Elisabeth Kugel erst einmal Franz Müller, dem „Bekkasimme“, dem heimatverbundenen Kehlener, der diese Feierlichkeiten nicht mehr erleben durfte. Dem Mann, dem Kehlens Geschicke ganz besonders am Herzen lagen, der in Feuerwehr und Musikverein eine so große Lücke hinterlässt, der immer da war, für alle Menschen, die ihn brauchten und für „sein Kehlen“.

„Kehlen ist nicht der Nabel der Welt“, begann sie ihre Rede in Kehlens Kirche und vor den vielen Gästen die zum Festabend gekommen waren, „aber Kehlen ist unser Lebensraum, der uns so sehr verbindet“.

„Kehlen hat eine sehr große Bedeutung für unser Gemeinwesen“, machte sie weiter deutlich und tauchte in die Geschichte ein, bis hin zum großen Zusammenschluss mit Meckenbeuren 1972. „Nach 35 Jahren Selbstständigkeit hat sich Kehlen Meckenbeuren angeschlossen. Das ist noch immer sehr bemerkenswert. Das zeigt die Willensstärke der Kehlener und ihre Vorausschau“. „Meckenbeuren hätte sich sonst nicht zu dem entwickelt, was es heute ist“, führte sie weiter aus und erinnerte an die Bürgermeister von Kehlen, den Ehrenbürgern und verdienten Mitbürgern. Mit Zahlen und Fakten belegte Marco Veronesi von der Universität Tübingen das 1200 Jahre alte Kehlen, das einst Petto gehörte. Der wiederum hat sein Hab und Gut verschenkt. Zu seinem Seelenheil sei das gewesen, führte der Geschichtswissenschaftler aus und bestimmt auch, um sein Hab und Gut zu schützen.

Durch die Geschichte „Kelingas“ zog er mit den Gästen von 817 bis ins 13. Jahrhundert. Er erinnerte an Pater Rudolf, der Kehlens erste Kirche erbaute und an „prominente Gesichter“, die Kehlen schon früh besuchten. Aber erst im 13. Jahrhundert sei Kehlen gewachsen, dank wohlhabender Eigentümer. Josef Schwarz, der gebürtige Gerbertshauser und Geschichtskenner, nahm die Gäste mit auf eine Fotoreise durchs alte Kehlen. Ließ Menschen, Häuser, Geschäfte und Höfe wieder aufleben, zeigte alte Schulklassen und Feste, die hier schon immer große Tradition hatten. „Hast Du uns gesehen“, freute sich zum Beispiel Hermine Kühnle mit Georg Kramer. Sie hatte sich und den Kindergartenkameraden auf den alten Bildern wieder erkannt, vor knapp 80 Jahren. So wie viele andere den Opa oder Uropa wiedersahen und an viele Gelegenheiten erinnert wurden. Der Austausch beim Stehempfang war überaus lebendig und rief viele Erinnerungen wach, an die schöne alte Zeit und an die Menschen, die einst hier lebten.