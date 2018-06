Klassenerhalt mit Höhen und Tiefen

Der SV Kehlen hat am vorletzten Spieltag der Fußball-Landesliga den Klassenerhalt geschafft. Durch einen deutlichen 5:1-Sieg gegen den FV Altheim bleibt die Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl der Liga erhalten. Die 130 Zuschauer erlebten aber wieder Höhen und Tiefen.

Leichtigkeit und Leichtsinn liegen eng beieinander. Das musste der SV Kehlen in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit bitter erfahren. Altheims Trainer Zoran Golubovic wechselte nach der Pause drei Spieler ein. Es waren keine zwei Minuten gespielt, da marschierten die Gäste locker durch die Hintermannschaft des SVK. Sebastian Gaupp bediente Stefan Münst, der zum 1:2 traf. Hektik auf der einen, rege Betriebsamkeit auf der anderen Seite. Zweimal hatten die Gäste danach die Chance zum 2:2. Einen Freistoß von Martin Schrode köpfte Philipp Maier knapp am Tor vorbei (52.).

Nach einem katastrophalen Rückpass von Kehlens Dominik Blaser scheiterte Manuel Butscher an Marc Hennig (60.). „Wir hatten nur in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit gute Momente. Der Rest des Spiels war eine Zumutung. Ich will mich bei allen mitgefahrenen Zuschauern für diese desolate Leistung meiner Mannschaft entschuldigen“, sagte Altheims Coach.

Große Chance für Altheimnach sieben Minuten

Dabei hatte die Partie für die Gäste ganz gut begonnen. Nach einer Flanke von Stefan Münst setzte Philipp Maier den Ball an die Latte. Danach unterliefen den Gästen aber viele Abspielfehler und das 1:0 für Kehlen war nur eine Frage der Zeit. Nach 13 Minuten verwandelte David Bernhard im Nachschuss.

13 Minuten später vollendete Nikolai Hack zum 2:0. Danach vergab der SV Kehlen gegen einen desolaten Gast einige Torchancen, um die Partie vorzeitig zu entscheiden. Die Größte hatte Nikolai Hack nach Pass von David Bernhard als er freistehend am FVA-Torhüter Johannes Reuter scheiterte (30.). Kurz vor der Pause verpasste Jochen Gulde auf Pass von Patrick Spies das 1:2. SVK-Torhüter Serkan Ünal rettete in höchster Not.

„Das Spiel gegen Altheim war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Wir haben sehr gut begonnen, dann stark nachgelassen und uns am Ende wieder gefangen“, sagte Kehlens Trainer Michael Steinmaßl. Nach der Drangphase der Gäste in Hälfte zwei stellte Sebastian Stumpf den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Eine Ballstafette zwischen Nicolai Hack und David Bernhard vollendete Stumpf zum 3:1. Das war die Vorentscheidung. Altheim warf alles nach vorne und bot dem SV Kehlen nun mehr Räume an. Die Platzherren nutzten dies. David Bernhard schickte Nick Feyer, der mit einem Flachschuss zum 4:1 erhöhte (71.). Sechs Minuten später sahen die 130 Zuschauer eine ähnliche Situation. Diesmal bediente Samuel Hack seinen Mitspieler Nick Feyer, der zum 5:1-Endstand traf. Zehn Minuten vor dem Ende traf Altheims Alexander Kienle noch die Latte.

Dann war das Spiel vorbei und die Kehlener Spieler samt Anhang feierten ausgelassen den Klassenerhalt.