Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist der Kidsday des Tennisclub Meckenbeuren-Kehlen ausgetragen worden. Die Veranstaltung fand anlässlich des bundesweiten Aktionstags „Deutschland spielt Tennis“ statt. Aufgerufen waren Kinder im Alter bis zehn Jahren, die Spaß an Sport und Bewegung haben. Mehr als 50 Kids zeigten in den ausgeschriebenen Altersklassen und einem eigenen Wettbewerb für ältere Geschwister, was sie so drauf haben. Neben der sportlichen Organisation sorgte der Tennisclub für die Pausenverpflegung der Kids. Nach fast vier Stunden Spielzeit nahmen der Tennisnachwuchs Pokale, Medaillen und Urkunden in Empfang.