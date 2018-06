Die dritte Fußballmannschaft des SV Kehlen ist in dieser Saison erstmals am Start gewesen und feierte sogleich die Meisterschaft der Reserverunde in der Kreisliga B4. Nach dem letzten Saisonspiel bekam Spielführer Tobias Aggeler den Meisterwimpel aus den Händen von Staffelleiter Ulrich Kowalczuk überreicht.