Kehlener Senioren schnuppern in Sießen Klosterluft

Einen schönen Tag haben die Kehlener Senioren jüngst erlebt: Sie besuchten das Kloster Sießen. Dort erfuhren sie viel Interessantes und bekamen viele besondere Einblicke.

Nur mit etwas Verspätung konnte der Bus mit erwartungsfrohen Senioren nach Siessen starten, denn der Pfarrer musste – als guter Seelsorger – ein kleines Missgeschick ausgleichen und zwei „vergessene“ Senioren, die wegen des Regens unter dem Vordach von St. Verena gewartet hatten, einsammeln und zum letzten Treffpunkt am Kirchplatz St. Maria bringen. Im Kloster angekommen, konnten sich die Teilnehmer erstmal für die Führung durch die Klosterkirche und die Besichtigung des Hummel-Saales stärken, heißt es im Bericht des Seniorenkreises. Eine 80-jährige Franziskanerin erwartete die Gäste in der wunderschönen barocken Klosterkirche St. Markus, die in den Jahren 1726 bis 1729 von den Brüdern Johann Baptist und Dominikus Zimmermann erbaut und ausgestattet wurde. Die Franziskanerinnen nutzen die Klostergebäude erst ab 1860. Von 1260 bis 1803 (Säkularisation) war hier der Orden der Dominikanerinnen tätig. In ihrem Vortrag machte die Franziskanerin deutlich, dass der Orden mit enormen Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat. Viele ihrer Mitschwestern seien inzwischen recht alt und manche auch pflegebedürftig, sodass der Orden seine frühere Aufgabe als „Schulschwestern“ nicht mehr ausfüllen können. Anschließend besuchte die Reisegruppe den Hummelsaal mit den weltberühmten Hummel-Figuren der Schwester Maria Innocentia Hummel und den wunderschönen, romantisierenden Zeichnungen. Die Schwester lebte von 1931 bis zu ihrem frühen Tod im Jahre 1946 überwiegend im Kloster Siessen. Der kleine Klosterladen lud natürlich zum Erwerb von Hummel-Reiseerinnerungen ein. Im Kloster-Café verführten Kuchen und Torten, die täglich mit viel Liebe aus frischen, erlesenen Zutaten hergestellt werden, die Reisegruppe.

Dann ging es wieder nach Kehlen zurück. Einhellige Meinung der Teilnehmer: „dieser Ausflug hat sich wieder einmal gelohnt“.