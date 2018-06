Kehlener C-Fußballjugend ist Meister der Leistungsstaffel

Bei hochsommerlichen Temperaturen sind vergangenen Sonntag die beiden C-Fußballjunioren SV Kehlen (Spitzenreiter) und der direkte Verfolger SGM Herlazhofen/Friesenhofen zum entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Leistungsstaffel 2 aufeinandergetroffen. Laut Vereinsbericht war es in der 22. Minute Justin Schmid vorbehalten, eine der erst in der Vorwoche einstudierten Eckballvarianten mit einem platzierten Kopfball zur 1:0-Führung des SVK zu verwerten. Nach der Pause konnte in der 46. Minute der bis dahin sehr gut reagierende Herlazhofener Torwart einen Schuss von Luca Rist nicht festhalten, der Ball trudelte zum 2:0 für die Kehlener Jungs über die Linie. Nur eine Minute später zog Elia Haller auf der linken Außenbahn seinem Gegenspieler auf und davon und erzielte das 3:0. Später erhöhten Fabian Müller (57.), Gianni Vulpis (59.) und Nils Bodenmüller (62.) zum 6:0-Endstand. Nach Spielschluss freute sich das Team um SVK-Trainer Michael Bodenmüller, aus den Händen von Staffelleiter Willi Rudhart den Meisterschaftswimpel vorzeitig in Empfang zu nehmen. Foto: Verein