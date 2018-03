Kehlen will Hinspielerfolg gegen Oberzell wiederholen

In der Fußball-Landesliga empfängt der Tabellenfünfte SV Kehlen am Samstag, 3. März (15 Uhr), den Tabellenachten SV Oberzell (Samstag, 15:00 Uhr). Voraussetzung für die Partie, die um 15 Uhr angepfiffen werden soll, ist laut Vereinsvorschau allerdings, dass witterungsbedingt die Platzverhältnisse stimmen. Die Entscheidung hierüber wird am Samstagvormittag fallen.

So richtig zufrieden waren beide Trainer mit den Ergebnissen am vergangenen Wochenende nicht. Oberzell unterlag dem FV Weiler nach 1:0-Führung noch deutlich mit 2:5. Bereits im Vorfeld wies SVO-Trainer Achim Pfuderer auf die bedrängte Personalsituation hin. So kam Stürmer Anderson dos Gomes nach Trainingsrückstand und Urlaubs erst in der Schlussviertelstunde aufs Feld.

Auch Kehlens Ergebnis beim TSV Heimenkirch schmeckte Trainer Michael Steinmaßl nicht wirklich. Nach deutlichem Chancenplus in Durchgang zwei und dem gegnerischen Ausgleichstreffer fünf Minuten vor Spielende fühlte sich das 1:1 für den SVK eher wie eine Niederlage an.

Somit versuchen beide Mannschaften, am Samstag den ersten Rückrundensieg unter Dach und Fach zu bekommen. Steinmaßl kann dabei wieder auf den Defensiv-Allrounder Markus Lang zurückgreifen, der zuletzt fehlte. Mit seiner Hilfe und dem Sturmduo Johannes Beier/Nikolai Hack wird die Mannschaft versuchen, den 3:2-Hinspielerfolg zu wiederholen. Damals machte der SV Kehlen aus einem 0:2-Rückstand in der Schlussphase noch einen Auswärtssieg.