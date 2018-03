Kehlen will gegen Weingarten den „Premieren-Dreier“

Der SV Kehlen empfängt in der Fußball-Landesliga am Samstag, 17. März, zum ersten Heimspiel im Jahr 2018 den Tabellenvorletzten SV Weingarten. Dieser ist nach vier Punkten in zwei Spielen im neuen Jahr mächtig im Aufschwung und sucht den Weg weg vom Abstiegsplatz. Spielbeginn ist 15 Uhr.

Verstärkt durch den genesenen Kapitän Jakub Jelonek sowie die beiden rumänischen Ex-Profis Marius Lucian Sutan (Torhüter) und Dumitru Sorin Muntean (Mittelfeld), ist der SVW gegenüber den Spielen im Herbst nicht wiederzuerkennen, wie es im SVK-Ankündigungstext heißt.

Aufhorchen lässt vor allem das 1:1-Unentschieden von Weingarten gegen den Tabellendritten FV Weiler vom vergangenen Samstag. Dabei kassierte der SVW den Ausgleich der Allgäuer buchstäblich in letzter Minute. Die jüngste Entwicklung geht damit eindeutig in die richtige Richtung, nämlich in Richtung rettendes Ufer – auch wenn der Weg noch weit ist. Mit 29 Toren hat der SV Weingarten eine gute Offensive. 44 Gegentore sprechen aber für eine wackelige Abwehr. Hier muss der SV Kehlen ansetzen, den SVW unter Druck setzen. Kehlens Start ist noch nicht ganz gelungen. Ein 1:1 in Heimenkirch, die 0:2-Niederlage in Berg – mit der Leistung in den beiden Spielen war SVK-Trainer Michael Steinmaßl weitgehend zufrieden. Allerdings schmerzt laut Vereinsbericht aus dem Auftaktspiel noch der Punktverlust nach dem späten Ausgleich. Somit wartet Coach Steinmaßl noch auf den „Premieren-Dreier“, der gegen seinen Ex-Klub angestrebt wird. Zu Beginn einer Reihe von richtungweisenden Spielen möchte Kehlen den fünften Tabellenplatz verteidigen und sich nicht in den Abstiegskampf verwickeln lassen.

Wieder an Bord ist für Kehlens Trainer der Defensiv-Sechser Markus Lang, der im Berg-Spiel fehlte. Ansonsten kann er auf den Kader aus dem Berg-Spiel zurückgreifen.