Kehlen sucht den Befreiungsschlag

Zum Abschluss der englischen Woche empfängt der SV Kehlen am Samstag, 5. Mai, den SV Mietingen. Spielbeginn ist laut Vorschau um 15.30 Uhr. Durch das 2:2-Unentschieden am Maifeiertag gegen SV Oberzell schöpft der SVK wieder Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen mit Niederlagen bei der TSG Balingen II und den TSV Straßberg sowie zu Hause gegen den SV Weingarten näherte sich Kehlen immer mehr den abstiegsbedrohten Rängen. Gerade einmal drei Punkte beträgt derzeit der Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Der Punktgewinn im Oberzell-Derby ist für Kehlens Trainer Michael Steinmaßl daher ein Silberstreif am Horizont: das Engagement und der Einsatz zeigten, dass die Mannschaft den Abstiegskampf angenommen hat.

Torjäger erhält Platzverweis

Die gleichen Probleme wie den SVK plagen auch die Gästemannschaft vom kommenden Sonntag. Mietingen erlebte in den zurückliegenden Wochen ein Wechselbad der Gefühle. Im Spiel in Straßberg lag die Mannschaft 3:1 in Führung und verlor noch mit 3:4 – bei einem verschossenen Elfmeter sowie einer Roten Karte gegen Mietingens Torjäger Robin Ertle. Dass der Verlust des torgefährlichen Spielers weggesteckt werden kann, bewies der Auftritt des SVM am vergangenen Samstag: In einem leidenschaftlichen Spiel wurde dem Tabellendritten FV Weiler ein 1:1 abgerungen. Dieser Punktgewinn konnte nicht verhindern, dass die Laupheimer Vorstädter auf den letzten Tabellenrang abgerutscht sind.

Somit ist die Partie am Samstagnachmittag für beide Mannschaften ein bedeutungsvolles Spiel. „Unsere Kurve zeigt wieder nach oben. In dieses Spiel müssen wir alles reinhauen“, sagt SVK-Coach Steinmaßl. Für seine Mannschaft wäre ein Sieg ein kleiner Befreiungsschlag, der etwas Abstand nach hinten legen würde. Vor den nächsten schweren Aufgaben beim SV Ochsenhausen und gegen den VfB Friedrichshafen ist es für Kehlen wahrlich eine sehr wichtige Begegnung.