Kehlen setzt sich im Derby mit 3:0 durch

Der SV Kehlen hat das Nachholspiel der Fußball-Landesliga gegen den TSV Eschach vor 350 Zuschauern mit 3:0 gewonnen. Spielmacher David Bernhard brach mit einem tollen Solo in Hälfte zwei den Bann. Durch den Sieg kletterte die Mannschaft von Trainer Michael Steinmaßl mit 37 Punkten auf den zehnten Platz und kann nicht mehr direkt absteigen. „Wir brauchen noch drei Punkte und dann sind wir durch“, sagte Steinmaßl.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften gute Chancen zur Führung hatten, brachte die Einwechslung von Alexander Bernhard (46., für Nick Feyer) mehr Schwung ins Offensivspiel des SVK. Nach dem 1:0 durch Bruder David, setzte sich Alexander Bernhard über außen durch, spielte zu David Bernhard und fertig war das 2:0 (78.). Das 3:0 durch Alexander Bernhard in der Nachspielzeit war erneut eine Kombination der beiden Brüder. „Es ist einfach nur schade, dass wir so hinten drin stehen, für das Team und den Verein“, sagte Eschachs Co-Trainer Furat Yenidogan. Eschach hatte in Hälfte zwei keine einzige Torchance. Zwei Minuten vor dem Ende setzte der eingewechselte Patrick Kapellen nach Pass von Lucas Böning den Ball per Kopf oberhalb des Kehlener Tors.

Am Samstag (15.30 Uhr) erwartet der SVK das Team aus Altheim zum zweiten Heimspiel in Folge.