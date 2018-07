Kehlen setzt beim 5:1 eine Duftmarke

Der SV Kehlen hat das Spitzenspiel der Bezirksliga Bodensee mit 5:1 gegen den SV Seibranz gewonnen. Eine starke Viertelstunde Mitte in der ersten Halbzeit brachte Kehlen auf die Siegerstraße. Die Mannschaft von Trainer Steve Reger hat jetzt an der Tabellenspitze fünf Punkte Vorsprung.

Von unserem Mitarbeiter Christian Metz

Platz eins gegen Platz zwei, Vorjahresdritter gegen Vorjahreszweiter – die Partie des SV Kehlen gegen den SV Seibranz war das Spitzenspiel des 10. Spieltags. Die Partie war allerdings nach 23 Minuten so gut wie entschieden, denn Kehlen gelangen in neun Minuten gegen in dieser Phase desolate Seibranzer drei Treffer. Zwischen der 15. und der 23. Minute fühlte sich SVS-Trainer Wolfgang Jäger an die Partie beim TSV Eschach zurückerinnert, als eine völlig konfuse Seibranzer Mannschaft einen haarsträubenden Fehler nach dem anderen produziert und am Ende 2:6 verloren hatte. Überragender Akteur in diesen neun Minuten war Kehlens David Bernhard, der nach seiner erneuten Knieverletzung immer mehr zur alten Form zurückfindet. Beim 1:0 setzte sich Bernhard gleich gegen mehrere Seibranzer durch und zog dann ab – der Schuss schien schon am Tor vorbei zu gehen, da spritzte Michael Meschenmoser heran und drückte den Ball über die Linie. Die Tore zwei und drei machte der jüngere der beiden Bernhard-Brüder dann selbst.

Ein 0:3 beim Spitzenreiter aufzuholen, ist ein beinahe aussichtsloses Unterfangen. Die Seibranzer berappelten sich nach ihrem kollektiven Blackout allerdings wieder und konnten sich noch vor der Pause mehrere gute Möglichkeiten erarbeiten. Torjäger Philipp Zollikofer hatte aber nicht seinen besten Tag erwischt – und auch Frank Schmuck agierte glücklos: Kurz vor der Pause verschoss Schmuck einen Foulelfmeter.

Party vor der Partie?

Seibranz´ Trainer Wolfgang Jäger dementierte das Gerücht nicht, dass ein Teil seiner Mannschaft am Vorabend der Partie ausgiebig gefeiert hatte – der SVS schaffte es jedenfalls nicht, die Partie noch zu drehen. Timo Schöllhorns Anschlusstreffer kam zu spät – da hatte Markus Büchelmaier nämlich schon kurz zuvor das 4:0 für Kehlen erzielt. Gegen zehn Seibranzer – Andreas Pflug hatte den für den SVS fast schon obligatorischen Platzverweis erhalten – schlug die bisher beste Offensive der Liga in Person von Franz Josef Rudhart sogar noch einmal zu.

Durch den Sieg gegen den SV Seibranz ist der SV Kehlen einer der großen Gewinner des 10. Spieltags. Der SVK konnte sich an der Tabellenspitze absetzen – fünf Punkte Vorsprung haben die Kehlener jetzt auf den Überraschungszweiten TSV Eschach.