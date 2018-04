Kehlen holt gegen Ostrach zweimal einen Rückstand auf

Nicht zum erhofften Heimsieg gereicht hat es dem SV Kehlen am Samstagnachmittag im Spiel gegen den FC Ostrach. Vielmehr musste die Steinmaßl-Mannschaft zweimal einen Rückstand aufholen. Die Gäste konnten beim 2:2 einen Punkt mit nach Hause nehmen, weil sie ihren besten Akteur im Tor stehen hatten: Thomas Löffler hielt seine Mannschaft in entscheidenden Situationen im Spiel.

Nicht einfach hatten es die Spieler laut Pressemitteilung auf dem nassen, rutschigen Spielfeld an diesem Tag – sie brauchten eine Weile, bis sie sich darauf eingestellt hatten. Schneller gelang dies den Gästen, die in der 21. Minute nach einer Ecke durch einen Kopfball von Simon Fischer in Führung gingen.

Ostrach hatte in der Folge mehr vom Spiel und hätte das 2:0 machen können. Die Wende für Kehlen kam in der 31. Minute: Johannes Beier fasste sich aus 20 Metern ein Herz und hämmerte den Ball in den langen Torwinkel zum Ausgleich. Nun war der SVK plötzlich im Spiel, in der Folge verpassten Nikolai Hack und David Bernhard ihrerseits den Führungstreffer. Beide scheiterten alleinstehend vor Torhüter Löffler.

Neuerlich eine kalte Dusche musste Kehlen in der 57. Minute hinnehmen: Einen Zweikampf von Samuel Hack im Strafraum gegen Gabriel Fischer wertete der Schiedsrichter als Foulspiel, den Elfmeter verwandelte Markus Gipson zum 1:2. In der Folge zeigte Kehlen Moral und suchte den Ausgleich, der in der 68. Minute auf eine Vorarbeit von Johannes Beier zurückging: Dessen Querpass vors Tor verwertete Haris Nasic.

In der Schlussphase war Kehlen nah dran am Siegtreffer, doch die klarste Möglichkeit vergab Johannes Beier in der 76. Minute: Mit seinem Schuss aus kurzer Distanz scheiterte er – an Torhüter Löffler.