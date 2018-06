Fußball: SV Kehlen empfängt FV Ravensburg II

Zu einem weiteren „Schussenderby“ in der Fußball-Landesliga empfängt der SV Kehlen am Samstagmittag (26. September) die U23-Mannschaft des FV Ravensburg. Der SVK steht derzeit am neunten Platz, während die Gäste auf Rang drei stehen. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Positiv erstaunt dürften die SVK-Anhänger gewesen sein, die am vergangenen Samstag den Weg zum Auswärtsspiel nach Weiler im Allgäu auf sich genommen haben: Spielfreudig und diszipliniert wie seit langem nicht mehr, beherrschte Kehlen über weite Strecken die Partie beim hoch gehandelten Kandidaten um den Aufstieg zur Verbandsliga, den FV Weiler. Am Ende verbuchten die Mannen vom SVK-Coach Peter Scheifler einen 4:1-Sieg, welcher in der Tabelle einen Sprung ins Mittelfeld brachte.

Viel mehr von Bedeutung ist laut Vereinsvorschau aber wohl, dass dieser Sieg Selbstvertrauen und Sicherheit bringen kann – und somit Dinge, die im anstehenden Heimspiel gegen den FV Ravensburg dringend benötigt werden. Denn in diesem Aufeinandertreffen sollen die ersten Punkte auf eigenem Gelände geholt werden – bislang stehen lediglich zwei Niederlagen in den Büchern.

Eine sehr junge Mannschaft schickt der FV Ravensburg II in dieser Saison ins Rennen. Neben einigen erfahrenen Stammkräften wie den Brüdern Jonas und Niklas Klawitter spielen eine Reihe von Akteuren, die aus der eigenen A-Jugend in den Landesliga-Kader aufgerückt sind. Diese A-Jugend schaffte im Juni den Aufstieg in die Oberliga – ein Erfolg, welcher derzeit symbolhaft die die vorbildliche Jugendarbeit des FV widerspiegelt.

Nach einem furiosen Saisonstart gab es für den FV vor vier Wochen das ernüchternde 0:3 gegen Wangen. Danach folgten zwei torlose Unentschieden gegen den FV Biberach und Maierhöfen/Grünenbach – der Abstand zur Spitze ist somit bereits etwas angewachsen. Daher liegt der Druck doch eher aufseiten der Ravensburger, die mit einem Sieg den Abstand nach oben wahren müssen.

Der SV Kehlen ist in dieser Partie sicherlich als Außenseiter zu sehen. Dennoch will die Mannschaft um Kehlens Trainer Scheifler nichts unversucht lassen, den vermeintlichen Favoriten so gut es geht zu ärgern.