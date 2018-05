Die Rückkehr der Leichtigkeit

Ist es der Befreiungsschlag gewesen? Zumindest war es ein großer Schritt des SV Kehlen in der Fußball-Landesliga, die Klasse zu halten. Nach dem 3:0-Sieg im Derby vor 350 Zuschauern gegen den TSV Eschach steht die Mannschaft von Michael Steinmaßl auf Platz zehn. „Noch drei Punkte und dann sind wir endgültig durch“, meinte der SVK-Trainer.

Nach dem Abpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Alexander Nipp war die Leichtigkeit beim SV Kehlen wieder da. „Ich hätte gedacht, dass mein Bruder mir den Ball wieder zuspielt“, sagte der zweifache Torschütze David Bernhard mit einem verschmitzten Lächeln. Es war die Situation vor dem 3:0 für den SVK, als David und Alexander Bernhard sich das Leder mehrmals hin und nher spielten. Der eingewechselte Alexander Bernhard bereitete dem Ganzen mit einem satten Schuss ein Ende. Den Humor hat zumindest David Bernhard noch nicht verloren,

Tolles Solo

Der Spielgestalter des SVK war es, der sich nach 63 Minuten an die Worte seines Trainers erinnerte. „Ich habe ihm vor dem Spiel gesagt, dass er, wenn es die Situation zulässt, einfach drauflos dribbeln soll“, betonte Steinmaßl. David Bernhard ließ alle Eschacher Gegenspieler stehen, führte den Ball eng am Fuß und traf mit einem platzierten Schuss. Das 2:0, 15 Minuten später, war eine Co-Produktion der beiden Brüder, genauso wie das 3:0.

In den ersten 45 Minuten der Partie sahen die Zuschauer, was es heißt, mitten im Abstiegskampf zu stehen. Beide Mannschaften produzierten viele Fehlpässe und luden den Gegner immer wieder ein, ein Tor zu erzielen. Nach einem Ballverlust in der achten Minuten spielte Eschachs Luca Böning den Ball zur Mitte, Marcel Scheuböck beförderte ihn an die eigene Latte.

Auf der Gegenseite köpften Tim Kibler und Robin Merz den Ball zu Nikolai Hack, doch der Kehlener Stürmer vergab freistehend kläglich (15.). Nur eine Minute später traf Sebastian Stumpf die Latte der Gäste. Ein erneuter Ballverlust der Platzherren hätte fast zum 1:0 für Eschach geführt. Raphael Baumann bediente Florian Locher und dieser schoss aufs Kehlener Tor. SVK-Torhüter Serkan Ünal berührte den Ball, doch das Runde trudelte Richtung Tor. Auf der Linie rettete Andre Stetter. In der Nachspielzeit traf Kehlens Nick Feyer mit einer Bogenlampe die Latte der Gäste. Chancen waren auf beiden Seiten da, aber das Spiel hatte kein Landesliga-Niveau.

Kehlens Trainer Michael Steinmaßl wechselte zur zweiten Halbzeit Alexander Bernhard für Nick Feyer. Diese Maßnahme brachte mehr Schwung ins Spiel der Platzherren. Sechs Minuten nach dem Wechsel hatte Sebastian Stumpf das 1:0 für den SVK auf dem Fuß. Ein langer Abschlag von Ünal wurde von der Eschacher Hintermannschaft unterschätzt. Stumpf schloss zu hastig ab. „Die Mannschaft hat kein schlechtes Spiel gezeigt. Wenn Du unten stehst, dann gehen die Bälle halt nicht rein“, sagte Eschachs Co-Trainer Furat Yenidogan. „Das war ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Am Samstag gegen Altheim können wir mit einem weiteren Erfolg alles klar machen“, meinte Michael Steinmaßl.

Während der TSV Eschach es nun sehr schwer hat, die Klasse in der Fußball-Landesliga zu halten (noch zwei Spiele), kehrt beim SV Kehlen wieder so etwas wie Leichtigkeit zurück.