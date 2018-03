Die Mitglieder des Musikvereins Kehlen sind im Schnitt 34 Jahre alt

Der Musikverein Kehlen hat zurzeit 92 aktive Musiker, 72 davon älter als 18 Jahre. Das durchschnittliche Mitglied des Vereins ist somit rund 34 Jahre alt, berichtete die Schriftführerin Silvia Zembrodt bei der Hauptversammlung. Musikalisch umrahmt wurde die Versammlung vom Quartett des Musikvereins Kehlen, wie der Verein mitteilte.

Nach dem Gedenken an die im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder sprach Otto Zehrer einen besonderen Dank für die gute Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen und dem Dirigenten aus. Stellvertretend für Dirigent Wolfgang Schuler berichtete Vizedirigent Daniel Schneider, dass im Vorjahr insgesamt 45 Musikproben und etwa 28 Auftritte stattfanden.

Nicht zu vergessen die zahlreichen Termine des Quartetts, das Hermann Stocker leitet. Anschließend ließen die Mitglieder das Jahr 2017 in einem kleinen Rückblick Revue passieren: Das Musikfest sei sehr gut besucht worden, auch der wieder ins Programm aufgenommene Samstagabend werde weiter fester Programmteil sein, teilt der Verein mit. „Besonders stolz können wir auf unsere eigene Band ,Dorfkind’ sein, die am Samstagabend die Gäste bestens unterhalten hatte“, sagte Daniel Schneider. „Dies zeigt, was die Förderung eigener Musikanten erreichen kann“, so Schneider. Auch mit dem Herbstkonzert sei man mehr als zufrieden gewesen.

33 Nachwuchsmusiker in Ausbildung

Petra Schmidberger berichtete als Jugendleiterin, dass sich derzeit 33 Kinder und Jugendliche in Ausbildung beim Musikverein Kehlen befinden. 16 Kinder spielen ein Holzblasinstrument, 13 ein Blechblasinstrument, und vier Kinder entschieden sich fürs Schlagzeug. In diesem Jahr fand wieder ein Flötenkurs statt. Für das Schuljahr 2016/2017 wurden sieben Kinder neu zum Flötenunterricht gewonnen. Je fünf Kinder nahmen am Juniorkurs und D1-Kurs teil. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Musikschule und den benachbarten Musikvereinen. Die von Franz Assfalg beantragte Entlastung der Vorstandschaft erging anschließend einhellig.

Neben den drei neuen Nachwuchsmusikanten Anna Konrad, Anna Kühnle und Tobias Karcher wurden einige Mitglieder der Vereins für langjährige Treue geehrt: Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft überreichte Vorstand Otto Zehrer an Sarah Schäfer und Johannes Probst die Nadel des Blasmusikverbandes in Bronze. Die Vereinsnadel in Bronze für 15-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Heiko Kreuzer, Phillip Wiechert und Sebastian Stützenberger. Martin Diemers und Reiner Willmann bekamen die Vereinsnadel in Gold für 35 Jahre aktives Musizieren.

Ein kleines Dankeschön gab es für die Musikanten mit den meisten Probenbesuchen. Dies waren: Wolfgang Hanser (44 Probenbesuche), Julia Schneider (43), Susanne Stocker (42), Marion Blankenhorn (41), Lara Michalski (40), Markus Maier (40) und Felizian Stocker (40).