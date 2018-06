Derby: SKC-Sportkeglerinnen empfangen Aulendorf

Die Mannschaft des SKC Gerbertshaus-Kehlen geht optimistisch in das erste Heimspiel der Verbandsliga am kommenden Sonntag (27. September) um 12.30 Uhr auf den Kegelbahnen der Vereinsgasstätte „Goißbock“. Zu Gast sind die Sportkeglerinnen aus Aulendorf, die mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet sind. Der SKC feierte am vergangenen Sonntag einen 6:2-Sieg in Schrezheim.

Aulendorf verlor am ersten Spieltag in Brackenheim deutlich mit 1:7 (2996:3274). Inge Hartmann mit 501 Leistungspunkte und Franziska Zimmermann mit 553 LP waren die einzigen Spielerinnen, die die 500er-Marke schafften. Alle anderen blieben - wenn auch zweimal knapp - darunter. Beim Heimspiel gegen Hattenburg ging es schon enger her. Die Gäste hatten am Ende beim 5:3-Sieg (3181:3161) nur 20 Holz Vorsprung. Überragend waren die Ergebnisse trotzdem nicht. Bis auf Veronika Mahler, die 575 Holz schaffte und Stefanie Bautz (544) blieben die anderen Keglerinnen hinter den Erwartungen zurück. Franziska Zimmermann machte zwar den Punkt, hatte aber nur 506 Holz.

Was bedeutet dies alles für den SKC? „Gar nichts. Aulendorf kann auf unseren Bahnen gute Ergebnisse spielen und wir müssen einfach von Beginn an dagegenhalten“, sagt Mannschaftsführerin Caroline Torremante. „Nach zwei Niederlagen in Folge steht Aulendorf zwar unter Zugzwang, aber ein angeschlagener Gegner ist immer gefährlich“, betont Torremante. Für den SKC gilt es, die geschlossene Mannschaftsleistung aus der Partie in Schrezheim zu wiederholen, dann ist ein Sieg möglich.