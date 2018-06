Der Tabellendritte ist bei den SKC-Frauen zu Gast

Die Sportkeglerinnen des SKC Gerbertshaus-Kehlen stehen am Sonntag auf heimischen Bahnen vor einem schweren Heimspiel. Zu Gast um 12.30 Uhr ist der Tabellendritte der 2. Bundesliga Süd/Mitte, der EKC Lonsee. Dabei verpassten Caroline Zech, Dragana Lotina, Susanne Mitsching, Yvonne Willer, Gabriele Marek, Susanne Hofacker und Renate Pinkes im Hinspiel einen möglichen Sieg.

Mit 3:25 Punkten steht die Mannschaft des SKC abgeschlagen auf dem letzten Platz und das hat seinen Grund. Die Sportkeglerinnen aus Kehlen sind in ihren Partien zu unbeständig und vergeben auch leichtfertig mögliche Siege. So geschehen am 8. Dezember 2013 in Lonsee. Am Ende fehlten 43 Leistungspunkte zum möglichen Sieg. Lonsee gewann mit 5:3 (2953:2910). Dabei schaffte nur eine Spielerin des EKC mehr als 500 Holz. Andrea Benz erreichte im Schlusspaar 514 Holz. Beim SKC waren es sogar drei Spielerinnen, die die 500er Marke übertrafen: Dragana Lotina (506), Caroline Zech (509) und Yvonne Willer (501). Susanne Hofacker (445), Renate Pinkes (462) und Susanne Mitsching (487) blieben deutlich darunter. Es war eines der Spiele, die das Team in der laufenden Saison sehr oft erlebte. Die Steilvorlagen der Gegner werden dankend abgelehnt.

Der EKC Lonsee kletterte nach dem 5:3-Sieg beim BC Schretzheim in der Tabelle mit 16:12 Punkten auf Rang drei. Allerdings ist das Team punktgleich mit Betzigau und Schrezheim II. In Schretzheim gewann der EKC nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Stark spielten Gertrud Spindler (567) und Cornelia Hiller (548) und Amelie Gerner (551). Nur Wilma Dittberner blieb mit 489 Holz unter der 500er-Marke.

Was bedeuten diese Ergebnisse für den SKC? Das Team um Mannschaftsführerin Caroline Zech muss sich auf einen Gegner einstellen, der die einfachen Bahnen in Kehlen ausnutzen wird. Eine geschlossene Mannschaftsleistung ist notwendig, um den Gästen Paroli zu bieten. (to)