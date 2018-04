Bittere Niederlage

Kaum zu fassen: Fußball-Landesligist SV Kehlen gibt das Spiel in Balingen in der Endphase noch aus der Hand. Bis zur 78. Minute lag der SVK in Führung, verspielte in der Schlussphase, die durch viel Hektik geprägt war, aber alle Punkte. Das nächste Spiel bestreitet Kehlen nun am 1. Mai: Zum Nachholspiel kommt der SV Oberzell an die Schussen. Spielbeginn ist um 11 Uhr.

Der Beginn in Balingen gehörte Kehlen. Florian Amann scheiterte zweimal mit Schüssen knapp. Balingen kam gegen Ende der ersten Spielhälfte besser ins Spiel. Die beste Möglichkeit der TSG vereitelte SVK-Torhüter Serkan Ünal, der in der 39. Minute einen Schuss von Tobias Schatz mit einer Fußabwehr parierte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Balingen am Drücker, den Führungstreffer markierte aber Kehlen: Andre Stetter köpfte nach einer zu kurz abgewehrten Ecke zum 1:0 für Kehlen ein (66.). Doch in einer turbulenten Schlussphase vermochte Kehlen diesen Vorsprung nicht zu halten. Vielmehr waren mehrere Nackenschläge einzustecken: Zunächst verließ Abwehrchef Giovanni Paris verletzungsbedingt den Platz, dann verlor Kehlens Innenverteidigung mit Andre Stetter durch Gelb-Rot den zweiten Mann (87.).

Punktgewinn war möglich

Dazwischen lag der Balinger Ausgleich zum 1:1 (79.) und der Führungstreffer zum 2:1 (82.) – in beiden Fällen nach Hereingaben vom rechten Flügel mit freistehenden Stürmern in der Mitte. Als Kehlens Dominik Blaser den Ausgleich zum 2:2 markieren konnte (85.) – Er staubte nach einem Lattentreffer von Andre Stetter aus kurzer Distanz ab – , schien ein Punktgewinn möglich. Doch in der Nachspielzeit schraubte sich der eingewechselte Balinger Mario Gericke bei einer Flanke am höchsten und machte mit dem Kopfball das 3:2 (90./2).

In zwei Situationen haderte Kehlen mit Entscheidungen des Schiedsrichters: Zunächst blieb eine Aktion an Robin Knöpfler -er dribbelte sich in den Strafraum und wurde hart bedrängt ohne Strafstoßentsteidung (84.), in den Schlusssekunden lag der Ball im Balinger Tor. Schiedsrichter Kaack verweigerte dem Treffer aber die Anerkennung, da er ein Foul am TSG-Torhüter Michael Grom gesehen hatte.

Mit dieser Niederlage kommt Kehlen immer mehr in den Abstiegsstrudel hinein. Der Vorsprung vor den Abstiegsplätzen beträgt jetzt nur noch zwei Punkte.

Damit steht der SV Kehlen nun in den nächsten Spielen gegen den SV Oberzell (Dienstag, 1. Mai, 11 Uhr) und gegen den SV Mietungen (Samstag, 15 Uhr) unter Druck, Punkte einzufahren.