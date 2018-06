Bei Kehlens Narrentaufe gibt‘s eine Neuerung

Die Narren der NZ Schussenbole Kehlen laden am Samstag, 25. Januar, zum großen Narrenbaumstellen mit Boleholen und Narrentaufe ein. Es beginnt um 18 Uhr an der Schussenbrücke bei der Eisenbahnbrücke nahe den Tennisplätzen. Dort wird der Schussenbole von seiner treuen Narrenschar für die Fasnet 2014 wieder aus der Schussen herausgeholt.

Zusammen mit dem Bole und dem Narrenbaum geht es dann im kleinen Umzug zum Dorfgemeinschaftshaus. Auf diesem Umzug erhalten wieder alle anwesenden Kinder ihren Gutschein für eine Gratisgrillwurst.

Am DGH angekommen beginnen die Zimmerleute, den riesigen Narrenbaum langsam aber sicher aufzurichten. Dazu gibt es wie jedes Jahr Live-Musik von der Musikkappelle Kehlen und den Pfingstis sowie ein wechselvolles Programm mit Gardetänzen.

Eine Neuheit ist in diesem Jahr zu verfolgen – die Narrentaufe. Der Schussenbole wird hierbei seine neuen Narren unter Zuhilfenahme von Schussenwasser endgültig in die Zunft aufnehmen. Und ehe der Narrenbaum fertig gestellt ist, wartet auf die Zuschauer noch ein letzter Programmpunkt mit einer – im wahrsten Sinne des Wortes – feurigen Überraschung, so kündigen es die Narren an

Zwar kann dieses Jahr das Partyzelt nicht gestellt werden, doch dafür gibt es im Bürgersaal des Dorfgemeinschaftshauses eine Bar, DJ und Party.

Wer es etwas ruhiger mag, kann den Abend nebenan in der Zunftstube ausklingen lassen, wo auch niemand Durst zu leiden braucht, wie der Pressetext abschließend verlauten lässt.

Weitere Informationen – etwa zum sonntäglichen Umzug in Beuren oder zum Eröffnungsball am 1. Februar – finden sich unter www.nz-kehlen.de