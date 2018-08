Aufsteiger Mengen kommt zum Auftakt nach Kehlen

Mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger FC Mengen startet Kehlen am kommenden Freitagabend (Anpiff: 18.30 Uhr) in die mittlerweile achte Fußball-Landesligasaison. Die Gäste kommen als überlegener Bezirksligameister, entsprechend konzentriert geht Kehlens Trainer Michael Steinmaßl diese Aufgabe an. „Mein Gefühl sagt mir, dass unsere Vorbereitung ganz okay war“, blickt er auf die zurückliegenden fünf Wochen zurück. „Wir hatten nicht viele Urlauber, sind von großen Verletzungen verschont geblieben und konnten konzentriert arbeiten.“

Drei Siege, drei Niederlagen

Sechs Spiele absolvierte der SVK in dieser Zeit, die 1:2-Niederlage im WFV-Verbandspokal gegen den VfB Friedrichshafen eingeschlossen. Davor gab es Siege gegen Deggenhausertal (4:2), Argental (3:1) und Eschach (5:2). Niederlagen setzte es beim Verbandsligisten FC Wangen (3:4) sowie beim Bezirksligisten SV Kressbronn (1:2).

Fünf neue Spieler, die von anderen Vereinen gekommen sind, stehen laut Vereinsbericht im Kader. Hinzukommen vier ehemalige A-Junioren, die die Vorbereitung zusammen mit der Landesliga-Mannschaft absolviert haben. „Mit diesen Leuten haben wir an Klasse hinzu gewonnen, das gibt uns einige zusätzliche Optionen und macht uns schwerer ausrechenbar“, freut sich Steinmaßl über die Auffrischung.

Mehr Wettbewerb im Kader

Und er sieht einen verschärften Wettbewerb innerhalb der Mannschaft: „Diese Neuzugänge heben auch das Niveau der ganzen Mannschaft an, das sieht man schon an der Einstellung im Training. Schließlich will jeder spielen“, so Steinmaßl.

Am Freitag wird es nun also ernst, es geht um die ersten Punkte der neuen Saison. Mit dem FC Mengen kommt ein nicht ganz gewöhnlicher Aufsteiger an die Schussen. 20 Punkte hat der Vorsprung am Ende vor dem Bezirksliga-Zweiten betragen, mehr als 100 Tore wurden in der Meistersaison erzielt. Die meisten davon – 53 an der Zahl – gehen auf das Konto des Ex-Ravensburgers Alexander Klotz. Doch auch sein Bruder Patrick (acht Tore) sowie Spielmacher Manuel Frommeld (4) haben einen gewichtigen Anteil an der überlegenen Meisterschaft.

„Mengen hat eine gewachsene Mannschaft, die – außer den Brüdern Klotz – weitgehend aus einheimischen Spielern besteht und somit schon lange zusammenspielt. Das wird sicherlich ein harter Brocken für uns“, blickt Michael Steinmaßl mit Respekt auf die bevorstehende Aufgabe. „Am Ende der Saison wollen wir auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz belegen, irgendwas zwischen Rang fünf und neun. Ich glaube, dass wir die Substanz dafür schon haben“, gibt Kehlens Trainer ein ehrgeiziges Ziel für diese Spielzeit aus. Und damit könnte es für Kehlen dann auch eine neunte Spielzeit in der Landesliga geben.