Zwei Unfälle am gleichen Ort

Gleich zwei Unfälle musste die Polizei am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Gehrenbergstraße in Immenstaad aufnehmen. Zunächst wollte ein 18-Jähriger mit seinem Auto an einem Lieferwagen vorbeifahren, dessen 60-jähriger Fahrer gerade rangierte. Der junge Mann streifte hierbei mit der rechten Fahrzeugfront die Beifahrertür des Klein-Lastwagens und verursachte laut Polizeibericht einen Gesamtsachschaden von rund 6000 Euro. Nur zehn Minuten später versuchte ein 34-jähriger Autofahrer, den unfallbeteiligten Lieferwagen zu passieren, und prallte dabei gegen dessen Aufbau. Am Auto entstand dadurch ein Schaden von rund 2000 Euro.