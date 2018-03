Zwei Projekte bestimmen den Haushalt für 2018

Eine „solide und nachhaltige Entwicklung“ und „gemeinsam das Beste für Immenstaad herausholen“ will der neue Bürgermeister Johannes Henne mit dem Haushaltsplan für 2018. Am Montag wurde der Haushalt im Gemeinderat eingebracht, in der nächsten Sitzung wird er diskutiert.

Mit ihren Erläuterungen für den Gemeinderat holten Henne und Kämmerer Matthias Herrmann zunächst noch einmal aus, weil auch in der Seegemeinde ab 1. Januar das Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik umgestellt wurde, ein neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen.

Henne dankte den Mitarbeitern für den enormen Zusatzaufwand, den sie deshalb stemmen mussten und weiterhin müssen. Gleichzeitig verspricht sich Henne davon mehr Transparenz und eine verlässlichere Entscheidungsgrundlage. „Wir sind verpflichtet, künftig eine nachhaltige und zukunftsweisende Entwicklung nachzuweisen.“ Das sei zwar eine Herausforderung für Verwaltung und Gemeinderat, gleichzeitig sehe er es aber auch als Chance. Welche Prioritäten gesetzt werden, sei eine politische Entscheidung, die der Gemeinderat demnächst in einer gemeinsamen Klausurtagung treffen wolle.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt leicht an

Wegweisende Investitionen seien 2018 der neue Bauhof und die Kindertagesstätte Seegaddel, aber auch die Anschaffung neuer Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr und neue Spielgeräte für das Aquastaad. Im Rathaus soll ein servicefreundliches Bürgerbüro eingerichtet werden. Kämmerer Matthias Herrmann präsentierte den Haushaltplan im Überblick. Über die liquiden Mittel gebe das neue System einen besseren Überblick als bisher. Beim Ergebnishaushalt rechnet Herrmann mit einem Volumen von 20,13 Millionen Euro, beim ordentlichen Ergebnis mit einem Minus von 1,38 Millionen Euro, das in den kommenden drei Jahren ausgeglichen werden könne.

Der Finanzhaushalt hat ein Volumen von 26,52 Millionen Euro. Der Stand der liquiden Mittel liegt zu Jahresbeginn bei 8,86 Millionen Euro, am Ende bei 2,21 Millionen Euro. Eine Kreditaufnahme sei nicht notwendig, so der Kämmerer. Die Pro-Kopf-Verschuldung liege für 2017 bei 76 Euro pro Einwohner, 2018 bei 69 Euro pro Einwohner. Nach einer Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer in 2016 und einem radikalen Einbruch in 2017 rechnet die Verwaltung für 2018 mit einem durchschnittlichen Aufkommen von 2,5 Millionen Euro. Infolge muss in 2018 eine Millionenschwere Mehrbelastung an FAG- und Kreisumlage eingerechnet werden.

Großprojekte nur mit Krediten möglich

Die Personalaufwendungen von 6,11 Millionen Euro für 117 Vollzeit-Stellen ergeben mit einem Drittel der Gesamtausgaben die größte Position. Mit der Organisationsuntersuchung in Verwaltung und Bauhof und der betrieblichen Neuausrichtung der Kinderbetreuungseinrichtungen soll der Personaleinsatz künftig optimiert werden. Das aufgrund der gesetzlichen Vorgaben kontinuierlich ausgebaute Betreuungsangebot erfordert inzwischen einen Abmangel von rund 2,4 Millionen Euro. Die Investitionen für 2018 strapazieren den Haushalt mit 8,15 Millionen Euro. Der Neubau des Bauhofs wird mit einer ersten Rate von 1,5 Millionen Euro berücksichtigt, die Kindertagesstätte Seegaddel zunächst mit zwei Millionen Euro.

Für den Abwasserzweckverband fällt eine Umlage von 550 000 Euro an. Die letzte Rate für die Meersburger Straße beträgt 360 000 Euro. Bei der Erschließung des Baugebiets Steigwiesen II stehen den Kosten die Einnahmen aus den Grundstückserlösen und den Erschließungsbeiträgen gegenüber. Für den Erwerb eines Gerätewagen Transport für die Feuerwehr für 230 000 Euro wird demnächst die Ausschreibung erarbeitet. Die Neugestaltung der Ortseingänge im Tourismusbereich schlägt mit 120 000 Euro zu Buche, die Teilsanierung im Winzerkeller mit 110 000 Euro. Bürgermeister und Kämmerer waren sich einig, dass die großen mittelfristig geplanten Projekte, wie etwa der Umbau des Rathauses, die Sanierung des Bürgerhauses oder die Umgestaltung des Schul- und Linzgauhallenareals, nur mit Krediten finanziert werden können. In der kommenden Gemeinderatssitzung wird über den Haushaltsplan 2018 diskutiert.