Zuschauer verfolgen das Schießgeschehen am Bildschirm

Viel Spaß hatten die Teilnehmer beim Jedermannschießen im Schützenverein Montfort in Immenstaad. Sitzend aufgelegt wurde mit Luftgewehren auf elektronische Zieleinrichtungen geschossen und die Zuschauer konnten aus dem Vereinslokal die Schützen beobachten und gleich die Treffer auf einem Bildschirm sehen und kommentieren.

Ausgewertet wurden die Schüsse mit einer Zehntelwertung, so dass der beste mögliche Zehnertreffer den Wert 10,9 haben konnte. Bei zehn Schüssen pro Teilnehmer in Vierermannschaften hätten die besten Ergebnisse also 109 beziehungsweise 436 Ringe sein können. Bei der anschließenden Siegerehrung konnten dank der großzügigen Unterstützung örtlicher Betriebe sehr viele Preise vergeben werden. Für das beste Einzelergebnis mit 102,6 Ringen bekam Sandra Michelmann, die zum ersten Mal an diesem Turnier teilgenommen hatte, einen großen Blumenstrauß.

Außer mit Können ist beim Jedermannschießen aber auch mit Glück etwas zu gewinnen. Für ihre Schnapszahlergebnisse von jeweils 88,8 Ringen gab es für Susanne Amrein und Franz Schlichte jeweils eine Flasche Zielwasser.

In der Jugendwertung gewann Eddie Cooper einen Kinogutschein.

Die beiden bestplatzierten Mannschaften waren die Fußballer AH 2 mit 391,3 Ringen ind der BesetzungWendelin Henzler, Rolf Balmer, Andreas Haug, Benne Rist und die Skatklopper mit 388,0 Ringen in der Besetzung Markus Mohr, Tobias Mohr, Alexander Loos und Sven Bruckert. Beide Mannschaften freuen sich über Gutscheine für Stand-Up-Paddling, verbunden mit Stärkungs-Gutscheinen von Getränkemarkt, Bäcker und Metzger.

Die Gewinner aus den Mannschaften von Platz drei bis sechs freuen sich über Gutscheine, mit denen sie gemeinsam in Lokalen in Kippenhausen und am Kirchberger Hafen einkehren können. Es sind dies der Angelsportverein 1 (dritter Platz), die Fußball-AH 1, der Männerchor Fischbach 2 und der Schiffsmodellbauclub 2.

Der SV Montfort dankte seinen Sponsoren, die auch den Hauptpreis des Turniers stifteten, für die Unterstützung.