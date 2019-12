Zusammen stehen sie 805 Jahre im Dienst von Airbus

Der Airbus-Standort Immenstaad hat 25 Mitarbeiter für langjährige Treue zum Betrieb ausgezeichnet. Bei einer Feierstunde in der Kantine des Unternehmens überreichten Standortleiter Dietmar Pilz und Personalleiter Florian Maier Urkunden und Jubiläumsgeschenke an die Jubilare, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Vielen Dank für das von Ihnen Geleistete und für das Herzblut, das Sie in unsere Arbeit und unsere Projekte gesteckt haben“, sagte Airbus-Standortleiter Pilz zu den Geehrten. Dies bilde die Basis für das, was entwickelt und abgeliefert werde. So sei der Standort auch über die Jahre ein vielfältiger und vitaler Standort geblieben. Zuvor hatte er die Teilnehmer der Jubilarfeier auf eine „Reise“ durch die letzten vier Jahrzehnte Zeit- und Unternehmensgeschichte mitgenommen und erinnerte an die Ereignisse von damals – da hieß der Kanzlerkandidat der CDU/CSU Franz-Josef Strauß, streikten die Metaller noch für die 35-Stunden-Woche, und die Raumfahrer feierten den Erstflug der europäischen Trägerrakete Ariane.

1994, im Anfangsjahr der Silberjubilare, wurde Michael Schumacher erstmals Formel-1-Weltmeister, wurden die Bundesbürger im Superwahljahr 20 Mal an die Wahlurnen gerufen und gehörten der Start des in Immenstaad gebauten Weltraumradars X-SAR und das Verlassen der Ekliptik der ebenfalls am Bodensee gebauten Raumsonde Ulysses zu den Höhepunkten des Jahres.

Vierzig Jahre in Airbus-Diensten stehen unter anderem Wolfgang Bucher, Reinhard Nesyt, Alfons Hügele sowie Andreas Schmelz und Günter Schotte, Marion Wiedemann und Gerhard Pfaff. Zu den Mitarbeitern, die ihr Silberjubiläum feierten, gehören Markus Müh, Ulrich Rauscher, Hans-Ulrich Zimmerer und Karsten Baumann. Ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern auch Markus Deyer, Jan Krüder, sowie Dieter Lebherz und Peter Ziegler. Anschließend gab es ein gemeinsames Dinner.