Zum 40. Mal geht es in Immenstaad durch den Wald

In Immen-staad steht am Sonntag ein Jubiläum an: Der in der Region bekannte Herbstwaldlauf wird zum 40. Mal ausgetragen. Höhepunkt ist immer der Hauptlauf über zehn Kilometer (Start 14.15 Uhr). Er kann als Einzel- oder Teamlauf bestritten werden. Bei der Teamstaffel teilen sich zwei Läufer beliebig die Strecke. Einzige Bedingung: Es muss mindestens ein Wechsel am Start-/Zielpunkt stattfinden. Auch Mannschafts- und Firmenwertung sind ausgeschrieben.

Im Vorjahr gewann Patrick Weisser (VfB LC Friedrichshafen) recht knapp vor Dirk Joos von der LG Bodensee. Für Sportler, denen die zehn Kilometer zu lang sind, wird für alle Klassen ab U12 ein Fitnesslauf über fünf Kilometer (Start 13 Uhr) angeboten. Wieder im Programm ist auch der Trailrun für Kinder bis 13 Jahren. Meldungen sind bis eine Stunde vor Wettbewerbsbeginn möglich.