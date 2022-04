Zimmermannsgilde stellt Maibaum auf

Nach zweijähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie wird am Sonntag, 1. Mai, in Kippenhausen wieder der Maibaum von der Zimmermannsgilde aufgestellt. Dies teilt die Gemeinde mit. Anschließend gibt es demnach ein buntes Fest auf dem Dorfplatz in Kippenhausen mit musikalischer Begleitung und Bewirtung der örtlichen Vereine.

Die Aufbauarbeiten auf dem Dorfplatz in Kippenhausen sind in vollem Gange, die Vereine bestücken die Stände und bereiten alles vor. Alle stehen in den Startlöchern, damit am Sonntag ein schönes Fest rund um das traditionelle Maibaumstellen in Kippenhausen stattfinden kann.

Um 9 Uhr beginnt der Tag mit einem Gottesdienst in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt. Ab 10 Uhr gibt es Essen und Getränke auf dem Dorfplatz. Der Höhepunkt des Tages steht um circa 10.30 Uhr auf dem Programm: das Aufstellen des geschmückten Maibaums. Im Anschluss an das Stellen des Maibaums gibt es musikalische Unterhaltung mit den Fidelen Brummbären aus Immenstaad. Die Katzenzunft, die katholische Frauengemeinschaft sowie der Schützenverein und die Schalmeien versorgen die Besucher mit Speisen und Getränken. Die Frauengemeinschaft bietet Kaffee und Kuchen sowie Butterbrezeln an. Ab 13.30 Uhr gibt der Kehlbach-Express seine Musik zum Besten.