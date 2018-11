Zahl der Feuerwehreinsätze steigt deutlich

Um die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr zu prüfen und den künftigen Bedarf einzuschätzen, ist seit 2006 ein Feuerwehrbedarfsplan notwendig. Sven Volk von ResQ-Engineering präsentierte dem Gemeinderat am Montagabend nach fünf Jahren die turnusgemäße Fortschreibung des letzten Berichts von 2013.

Bürgermeister Johannes Henne wies darauf hin, dass man sich auf Grund des Umfangs des Berichts in der Sitzung auf die Fortschreibungsergebnisse konzentrieren wolle. Volk erinnerte daran, dass seit 2010 im Feuerwehrgesetz die Aufgaben der Feuerwehr und die Verantwortung der Gemeinde ihr gegenüber geregelt seien. Der Feuerwehrbedarfsplan prüfe die aktuelle Leistungsfähigkeit und stelle die Frage „Wieviel Feuerwehr braucht die Gemeinde?“.

Zwischen 2013 und 2018 rückte die Wehr zu 298 Einsätzen aus – 137 Einsätze mehr als im vorausgegangenen Fünf-Jahres-Zeitraum. 293 der 298 Einsätze fanden auf dem Gemeindegebiet statt. Davon waren 223 technische Hilfeleistungen und nur 20 Brandeinsätze. Bei der Mannschaftsstärke, so Volk, seien bei der Tagesverfügbarkeit werktags Engpässe festzustellen. Zwar wachse die Zahl der Feuerwehrleute wieder, aber da viele Einsatzkräfte außerhalb von Immenstaad berufstätig seien, brauchten sie länger, um zum Einsatzort zu kommen. Ziel müsse sein, weiterhin mehr Feuerwehrleute anzuwerben - im Idealfall solche, die im Ort arbeiteten und schneller verfügbar seien.

Der Fuhrpark sei auf dem aktuellen Stand, sobald der neue, bestellte Gerätewagen Technik Mitte 2019 zur Verfügung stehe. Auch die technische Ausrüstung sei bei der Immenstaader Wehr auf einem guten Stand. Die nächsten regulären Ersatzbeschaffungen seien in sieben bis zehn Jahren notwendig.

Der 2007 neu erbaute Sozialtrakt sei ausreichend. Verbesserungen für die Atemschutzwerkstatt müssten noch abgestimmt werden.

Mit dem Beschluss des Gemeinderats im September, neue Einsatzkleidung anzuschaffen, sei man auch in diesem Punkt auf dem neuesten Stand, so Volk.

Der Gemeinderat nahm die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans 2018 bis 2023 zustimmend zur Kenntnis. Feuerwehr und Verwaltung wurden beauftragt, die Maßnahmen zur Personalgewinnung zu intensivieren.

Auch Kreisbrandmeister Henning Nöh war zur Präsentation des Feuerwehr-Bedarfsplans in den Bürgersaal gekommen und lobte Immenstaad. „Sie können zufrieden sein, sollten aber nicht stehen bleiben.“ Das Personalproblem hätten alle Gemeinden im Land. Aus seiner Erfahrung helfe die persönliche Ansprache von Interessenten am besten. Betrachten sollte man auch den Punkt der Sicherheit für die Bürger. Die hiesigen Wehren seien innerhalb von zehn Minuten am Unglücksort - in anderen Ländern sei das nicht leistbar.

Kommandant Claus Mecking stimmte zu: „Das muss mit Herzblut gemacht werden, damit ein Feuerwehrmann innerhalb von neun Minuten umgezogen auf dem Weg ist.“