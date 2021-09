Wurfgeschosse fliegen aus fahrendem Auto

Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem Unbekannte am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der B 31 N Gegenstände aus einem silbergrauen VW Lupo in Richtung eines dahinter fahrenden BMW geworfen haben. Eine Flasche und eine Zigarettenschachtel wurden nach Angaben des BMW-Fahrers offensichtlich gezielt in Richtung seines Wagens geworfen, fielen vor seinem Auto auf die Fahrbahn, richteten glücklicherweise jedoch keinen Sachschaden an, wie die Polizei schreibt. Beide Autofahrer fuhren an der Ausfahrt Messe ab, der Lupo-Lenker setzte seine Fahrt in Richtung Wiggenhausen fort.