„Wir haben nichts gegen Hagnau – nichts was hilft“

Durchweg großes Vergnügen bereitete die Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ dem Publikum am Wochenende mit ihrer närrischen „Hennensuppe“. Am ausverkauften Freitag- und Samstag- und einem gut besuchten Sonntagabend waren über 200 Akteure voll in ihrem Element.

Im Jubiläumsjahr „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ haben die Gruppen und Einzelakteure der Hennensuppe noch eine Schippe draufgelegt. Das Publikum war hochbegeistert, auch wenn der Schlussvorhang erst nach Mitternacht fiel. Nach dem prunkvollen Einzug des Prinzenpaares mit Garde, Elferrat und Narrengruppen begrüßte Narrenvater Wolfgang Haas die Gäste. „Wir sind stolz, auf der Bühne zu stehen und das Fasnetsspiel in der Tradition wie vor 170 Jahren wiederholen zu dürfen.“

Haas konnte an jedem Abend neben vielen Ehrenmitgliedern auch zahlreiche prominente Gäste, so auch mehrere Bürgermeister aus der Umgebung, begrüßen. Bürgermeister Johannes Henne mit Gattin Emma und einer Busladung Gäste aus seinem Heimatort Sigmaringendorf, sowie der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (CDU), waren am Freitag dabei. Der Häfler OB Andreas Brand, und der frühere Landesminister Ulrich Müller kamen am Samstagabend.

Kathrin Rißler und Iris Opalka führten charmant durch das närrische Programm. Die „Tanzkapelle Immenstaad“ sorgte unter der Leitung von Bernhard Jehle mit Bravour für die musikalische Begleitung - bis in die frühen Morgenstunden. Prinzessin Joana I. und Prinz Alex I. stellten sich nach ihrer Proklamation humorvoll gegenseitig vor – den Prinzen mit Party-Leidenschaft eher als „Bengel“, die Prinzessin trotz Fußballkarriere eher als „Engel“ und „Sahnestück“. Nach dem traditionellen Hennenschlitter-Lied von Max Rauber und Axel Töbel mit Hennenschlitter Alex Schmider, führten die Knecht und Mägd ins Programm mit „Träume sind Schäume“. Der Albtraum von der Silberhochzeitsplanung musste durchgestanden werden, bis Harald Glöckler auf die Bühne trat und die pompöse Lösung für das Gäste-Outfit lieferte: Knecht und Mägd aufgemotzt mit Glitzer und Federboa.

Heikles Thema

Mit einem heiklen Thema vom stillen Örtchen eroberten - ohne es beim Wort zu nennen - die „Hennenhofsänger“ das Publikum. Aus „Mahna Mahna“ aus der Muppet-Show wurde „Do gomer na“, vermutlich die neue Jubiläums-Hymne im Dorf: „170 Johr ischs her, seither steppt im Dorf der Bär.“ Der „Bote vom Gemeinderat“, Ortsvorsteher Martin Frank, nahm die Fehde zwischen Kippenhausen und Immenstaad auf und suchte für sein „geschundenes Volk“ als „heiratswilliges Dorf“ einen neuen Partner. Schnell abgehakt waren Markdorf und Hagnau. Bei OB Brand fragte er erst einmal nach: „Hot sich der Sommer im Winter wieder beruhigt?“ Dann verriet er das Häfler Heiratsangebot für den Ortsvorsteher von Kippenhausen: den Aufsichtsratsvorsitz bei ZF sowie einen Zeppelin und einen Katamaran als Dienstfahrzeuge. Die Bedingung der Häfler für die Vermählung: Kippenhausen müsse die „lila ÖDP-Zora“ und „schwäbische Emanzipationsbeauftragte“ Sylvia Hiß-Petrowitz übernehmen. Zum großen Erstaunen des Publikums trat diese persönlich auf die Bühne und trat sofort für die Frauenrechte in Kippenhausen ein. Der Bote räumte ein, dass die Stadträtin nicht das Problem sei, sondern die B 31. Er verzichte auf „Posten und Kärre“, wenn der „MTU-getriebene Zeppelin-Bohrer“ ein Loch „von Dornier bis Meersburg“ grabe. „Wenn Sie des nakrieget, Herr OB, denn wird Kippehuse schwäbisch“.

Im „Café Oriental“ verteilte Scheich Marcolino - Marco Mayer - mit seinen „Sultaninen“ anschließend Golddukaten an die Seegemeinde: damit das Rathaus und der Bauhof glänzten wie ein Palast, für fehlende Fachkräfte für die Kitas, für mehr „gute Wirtschaften“. Den Narrenvater bat er – unterstützt vom Beifall des Publikums - im Amt zu bleiben, damit die Immenstaader Fasnet eine „ganz große Schau“ bleibe. Den richtigen Ton fand der Sultan für die Erinnerung an den im vergangenen Jahr verstorbenen Hennenvater, Schriftführer und Elferrrat Manfred Bauer. Für die Verkehrspolitik hatte auch der Scheich eine Lösung: Er baue eine vierspurige Autobahn von Lindau bis Stockach mitten durch Markdorf, Fischbach würde platt gemacht für einen Flughafen, Friedrichshafen eingemeindet und Johannes Henne der Oberbürgermeister.

Kathrin und Axel hatten als Till-Eulenspiegel-Duo einen „Rund“-Schlag angekündigt – er galt der lokalen und der Bundespolitik. Am Rathaus der verarmten Seegemeinde solle man einen Opferstock anbringen, an dem der Bürgermeister bei jeder Spende den Kopf herausstrecke und das Badner-Lied singe. Von der Besteuerung der italienischen Nacht des TuS wolle man absehen angesichts der schlechten Qualität des Weins. Mit OB Brand versuchte Axel Töbel am Samstagabend persönlich weiter zu verhandeln wegen der 500 Festhallen-Stühle aus der vergangenen Fasnet. Ob man die abzureißende Halle in Ailingen nicht in Immenstaad wiederaufbauen könnte, regte Töbel an. Oder Friedrichshafen eingemeinden, dann sollte aber der Narrenvater OB werden. Bei der B 31 sei das Problem nicht die Trasse, sondern dass man die Dörfer an der falschen Stelle gebaut habe. Kathrin Töbel unkte: „Wir haben nichts gegen Hagnau – also nichts, was hilft.“ Die Hexengruppe hielt auch zu später Stunde noch den Spannungsbogen und inszenierte die große Fernsehshow „Wetten, dass…“ für die Linzgauhalle. Die Wildecker Herzinfarkt-Buben mit Doppel-Trompeter-Wette, der Auftritt der Staatsoberhäupter Trump, Merkel und Erdogan mit der verfilmten Außen-Reportage vom Narrenbaum-Stellen als Wette und der Auftritt der „Hexen-dales“ amüsierten das Publikum bestens. Getoppt wurde das noch vom Pömpelwerfen auf nackte Männerrücken und Roberto Blanco, der den Saal „verbromen“ ließ mit Ruß wie am Bromigen Freitag - „Ein bisschen Brom muss sein“ singend.

Beifall für 200 Akteure

Ein weiterer Film von Bernhard Wrobel war Teil des Gardetanzes „Bereit für die Prinzenhochzeit“. Romantisch angehaucht ging es bereits um die Prinzenhochzeit am Schmotzige Dunschtig. Weit über 200 Akteure ernteten am Ende auf der Bühne den verdienten Applaus des Publikums für die glanzvolle Gesamtleistung. In der Halle durfte noch lange getanzt und in zwei Bars ebenfalls weitergefeiert werden.