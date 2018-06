„Wir freuen uns, Menschen Sicherheit zu geben“

Über die kommenden Asylbewerber, fehlende Wohnungen, die Überplanung des Schulareals und andere Themen haben Mitglieder des SPD-Ortsvereins auf ihrer Hauptversammlung im Gemeinschaftsrat der Wohnanlage für Jung und Alt diskutiert. Uwe Achilles, Gemeinderat in Markdorf und seit zwei Monaten kommissarischer Vorsitzender des Immenstaader Ortsvereins, ermunterte alle, sich weiterhin zu engagieren und aktiv mitzuarbeiten.

Da der Jahresbericht 2014 schon in der Dezembersitzung erfolgt war, standen diesmal der Bericht des Kassierers sowie des Vertreters der Gemeinderatsfraktion an, beide kompetent gehalten von Ernst Deisenberger. Die Kasse weise trotz des Wahljahres 2014 einen erfreulichen Stand aus, berichtete Deisenberger.

Transparenz angemahnt

Zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen gab es Einnahmen über die Mandatsträgerbeiträge und Spenden. Die Revisoren bescheinigten eine wie immer hervorragend geführte Kasse, sodass die Entlastung des Kassierers einstimmig über die Bühne ging. Vor den anschließenden Ehrungen für langjährige SPD Mitgliedschaft erinnerte Uwe Achilles an herausragende politische Ereignisse aus den Jahren 1990 und 2005, bevor er allen fünf zu Ehrenden dankte und den anwesenden Mitgliedern Irene Belzig und Irene Demuth für 25 Jahre und Ralph Deisenberger für zehn Jahre Mitgliedschaft die Urkunden und Anstecknadel überreichte. Der Bericht der Gemeinderatsfraktion führte zu einigen Nachfragen und lebhaften Wortmeldungen. Nur andiskutiert wurde die städtebauliche Überplanung des Schulareals. Die Sozialdemokraten begrüßen, dass hier von der Gemeinde fachmännische Meinung von Städteplanern eingeholt wird. Sie mahnen einen transparenten Entscheidungsprozess an und wollen ein ausführliche Diskussion mit den Immenstaadern sowohl über die Vorstellungen und Ideen als auch über den Zeitplan, die Finanzierung und die Folgekosten anregen.

Unterkünfte geplant

Ein weiteres Thema war die aktuelle Situation für die in einigen Wochen bei uns eintreffenden Flüchtlinge und Asylbewerber. „Wir freuen uns, den ankommenden Menschen Sicherheit und Hilfe geben zu können“, heißt es in dem Parteibericht. Das große Problem der fehlenden Wohnungen für eine Anschlussunterbringung sei auch in Immenstaad schwierig zu lösen.

Derzeit sind Unterkünfte in der alten Gardinenfabrik sowie eine Containerlösung bei der Linzgauhalle geplant.