Das Ehrenamt als „starkes Fundament der Gemeinde“ hat Bürgermeister Johannes Henne am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses gewürdigt. Besonders engagierte Ehrenamtliche und Sportler wurden dabei ausgezeichnet.

Beim Abend des Ehrenamts, verbunden mit der Sportlerehrung, werde „in außerordentlichem Maß ersichtlich“, so Henne, welchen enormen Wert ehrenamtliches Engagement in der Seegemeinde und in der Gesellschaft habe. Viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens könnten ohne Ehrenamt nicht mehr bestehen. Dabei sei dieser außerordentliche Einsatz längst nicht mehr selbstverständlich. Henne zollte den Trainern, Dirigenten, Übungsleitern, Gruppenführern und Vorstandsmitgliedern Anerkennung und Respekt. „Wir brauchen Sie alle als Hoffnungsträger. Sie haben eine wichtige Vorbildfunktion für Andere.“ Henne lobte auch die Ehrenamtlichen in der zweiten Ebene, die sich klaglos etwa um Buchhaltung, Bürokratie, Organisation oder Datenschutz kümmerten. „Wer sich für Andere stark macht, bereichert damit aber auch seine eigene Persönlichkeit und bekommt etwas zurück.“

Der Bürgermeister dankte den Vereinen und Institutionen, die Ehrenamtliche zur Ehrung vorgeschlagen hatten. Zunächst zeichnete er die Sportler der Reihe nach mit Urkunden und einem Immenstaad-Paket aus. Die Jugendlichen im Ehrenamt erhielten eine Urkunde und einen Gutschein für eine Reise in die Bundeshauptstadt Berlin. Den zahlreichen erwachsenen Ehrenamtlichen überreichte der Bürgermeister eine Urkunde und einen Büchergutschein. Henne betonte, dass so viel Engagement „gefeiert“ werden dürfe. Für die musikalische Gestaltung des Abends hatte die Gemeinde daher die Band First Class engagiert. Im Anschluss wurden die Gäste zu einem Stehempfang mit Imbiss eingeladen.

Die Sportlerehrungen und die Würdigungen des Ehrenamts:

Lena Arens ist im Bundeskader und fährt für die Nationalmannschaft Deutschland internationale Speedskating-Rennen.

Sarah Scholl, zehn Jahre, erreichte bereits mehrere vierte und fünfte Plätze bei den süddeutschen Meisterschaften.

Charles Sampson erreichte im Karate mehrere erste, zweite und dritte Plätze in deutschen und internationalen Wettbewerben. Vor wenigen Tagen hat er bei der WM in Athen in seiner Gewichtsklasse den ersten Platz erzielt.

Das Segelteam des Yachtclub Immenstaad in der 420er Klasse, Melanie und Christian Meyer, errang mehrere vordere Plätze in Regatten der deutschen Rangliste. Das achtköpfige Segelteam in der X-99 Klasse, vertreten durch drei Segler, gewann unter anderem fünf erste Plätze bei Regatten am See und die Bodensee-Meisterschaft der X-99 in 2017 und 2018.

Als Einzel-Segler gewann Peter Ganzert drei erste Plätze der Finn-Dinghy, national und international. Ella Spannagel wurde als Vize-Landesjugendmeisterin in der Europe geehrt.

Auf den internationalen Beachvolleyball-Plätzen erfolgreich, zuhause in der Seegemeinde: Die Beachvolleyballerin des Jahres 2018 Chantal Laboureur kam extra aus Stuttgart zur Ehrung ins Rathaus. Zusammen mit ihrer Partnerin Julia Sude aus Friedrichshafen belegt sie momentan Platz sechs der Weltrangliste.

Bei der Ehrung der Jugend im Ehrenamt wurden vier vorbildliche Jugendliche ausgezeichnet: Melanie Plocher, Jugendleiterin im Musikverein seit 2014, Maria Birkhofer, Simone Birkhofer und Helena Börgel als mehrjährige Mitglieder im Ministranten-Leitungsteam, als Ministranten-Gruppenleiterinnen und Oberministrantinnen in der katholischen Kirchengemeinde St. Jodokus.

Aus der katholischen Pfarrgemeinde Kippenhausen wurde Gabriele Holzmann geehrt für 25 Jahre als Pfarrgemeinderätin und langjährige Vorsitzende der KJG. Im Kinderkleiderbazar-Team ist Charlotte Hepp seit 2005 aktiv und organisiert zweimal jährlich den Kinderkleiderbazar im evangelischen Gemeindehaus für soziale Zwecke.

Im Lädinenverein wurde Christophe Schneider geehrt für sechs Jahre als erster Vorstand und als Schiffsführer seit 2000.

Der Männergesangverein hatte eine ganze Reihe engagierter Mitglieder und langjähriger Vorstandsmitglieder zur Ehrung vorgeschlagen: Jakob Kiefer, Hubert Hofmann, Herbert Loser, Ilse und Erich Weber – seit 1980 aktiv für das Weihnachtstheater des Vereins – Leo Karg, Pedro Wiggenhauser, Harald Bensch, Walter Schreiber, Herbert Rück, Walter Heberle und Franz Josef Hardt.

Der Musikverein Immenstaad ließ die Jugendleiterinnen Sonja Weißhaupt und Martina Harder ehren, ebenso die langjährigen Verantwortlichen bei den „Fidelen Brummbären“ Artur Sauter und Heinz Vogel.

Bei der Narrengesellschaft Hennenschlitter wurden Urkunden überreicht an Karin Bank, Herrmann Fink, Matthias Röhrenbach, Hubert Lehle, Steffen Rupp, Klaus Chlopik, Caroline Matt, Susanne Amrein und Stefan Weiss. Der Schützenverein Montfort dankte Klaus Hoffmann für 18 Jahre ersten Vorsitz und seine Verdienste für den Verein.

Stephanie Kühn und Lilia Schwämmlein sind seit über neun Jahren für die Schülerbücherei der Stephan-Brodmann-Schule ehrenamtlich im Einsatz. Beim TuS Immenstaad wurden die Leistungen gewürdigt von Hartmut Pötzel, Rita Kröger, Christiane Priesett, Sylvia Hummel, Nils Freitag und Imelda Heinze.