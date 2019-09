Wind und Wein für 80 Segler

Großes Schauspiel auf dem Bodensee: Am vergangenen Wochenende wurde der Worldcup der Aphrodite-101-Segelyachten vor Immenstaad ausgetragen. 20 Teams aus vier Nationen segelten mit ihren Schiffen bei wechselnden Bedingungen um die begehrte Trophäe. Den Auftakt der auf drei Tage ausgelegten Veranstaltung machte die Seglerparade mit Traktor-Korso und die anschließende Mannschaftsvorstellung vor dem Yachtclubgelände am Donnerstagabend.

Während am Freitag drei Wettfahrten bei Süd-West-Wind gesegelt wurden, musste die Regattabahn gegen Abend für den vierten Lauf auf einen Nord-Ost Wind ausgerichtet werden. Am Samstagnachmittag fanden bei leichtem aber stabilem Südwind weitere drei Läufe statt. Am Ende siegten souverän die Segler vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen um Steuermann Florian Troeger mit dem Boot „Alegria“ vor der Crew des Yachtclubs Immenstaad mit ihrer Yacht „Katie“ und Oliver Hund am Steuer sowie der Mannschaft aus Radolfzell mit „Blue Kiss“ und Jörg Brugger am Ruder.

Da es auf dem Wasser zu keinen Kollisionen oder Schäden kam, konnte das Programm an Land unbeschwert genossen werden, schreibt der YC immenstaad in einer Pressemitteilung. Eine Weindegustation mit anschließendem Besuch beim Immenstaader Weinfest am Freitag sowie Einlaufbier und Galaabend am Samstag bildeten das Rahmenprogramm für die 80 Segler.