Wilde Party: Gastgeber und Gast schlagen sich

Auf einer privaten Party in der Wohnung eines 23-jährigen Mannes in Immenstaad ist es am Samstagabend um 22.40 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und einem 21-jährigen Partygast gekommen. Laut Polizeibericht zogen sich dabei beide Kontrahenten blutende Wunden zu, die der verständigte Rettungsdienst behandeln sollte.

Nach Sanitäter geschlagen

Der erheblich alkoholisierte 23-jährige verweigerte allerdings die medizinische Behandlung, indem er nach dem 48-jährigen Rettungssanitäter schlug und ihn dabei leicht im Gesicht traf, heißt es. Zur Verhinderung weiterer Eskalationen nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam, wogegen er sich durch Schläge und Tritte in Richtung der Beamten zur Wehr setzte.

Sowohl der in Gewahrsam Genommene als auch sein ursprünglicher Kontrahent kamen im Anschluss zur medizinischen Versorgung ihrer Verletzungen, die sie sich gegenseitig zugefügt hatten, in verschiedene Krankenhäuser.