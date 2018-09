Wie Menschen beim Mond leben könnten

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat Airbus mit zwei Studien für eine mögliche europäische Beteiligung an der zukünftigen bemannten Basis im Mondorbit beauftragt. Das Unternehmen wird erste Entwürfe am 3. Oktober auf dem International Astronautical Congress (IAC) in Bremen vorstellen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Es wird untersucht, wie die kleine Raumstation aussehen könnte, die früher als Deep Space Gateway (DSG) oder Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) bezeichnet wurde. Sie ist ein Projekt der amerikanischen, russischen, kanadischen, japanischen und europäischen Raumfahrtagenturen (NASA, Roscosmos, CSA, JAXA und ESA). Wenn sie einmal fertig ist, soll sie auf einer elliptischen Umlaufbahn um den Mond kreisen und könnte bei einem Flug zum Mond oder zum Mars als Zwischenstation dienen. Doch bis es soweit ist, werden noch einige Jahre vergehen.

In den nächsten 15 Monaten entwickelt Airbus in der ersten Studie ein Konzept für ein Wohn- und Forschungsmodul, teilt das Unternehmen mit. Das Modul „Habitat“ soll etwa 6,5 auf 4,5 Meter groß werden und ein Gewicht von rund neun Tonnen bekommen. In der zweiten Studie entwirft Airbus ein Konzept für ein Infrastrukturelement zum Auftanken, Docken und zur Telekommunikation, das auch als Schleuse für wissenschaftliche Geräte fungieren soll. Das Element mit dem Namen „Esprit“ soll etwa drei auf drei Meter groß sein und rund vier Tonnen wiegen. Beide Studien werden in europäischen Partnerschaften erarbeitet.

Der Standort in Immenstaad könnte laut Pressesprecher Mathias Pikelj für die geplante Basis, die auch Gateway genannt wird, das neu entwickelte Lebenserhaltungssystem ACLS beisteuern. Ein solches System wurde jetzt erst auf die Raumstation ISS geschickt, wo es zur Reinigung der Luft eingesetzt werden soll. Es entfernt Kohlendioxid aus der Luft an Bord der Raumstation, erzeugt neuen Sauerstoff zum Atmen und produziert Wasser. Allerdings muss das ACLS für die Basis am Mond verändert werden. „In dessen Umlaufbahn herrschen andere Bedingungen als in der Umlaufbahn der Erde, wo die ISS unterwegs ist“, sagt Pikelj.

Unter der Leitung der NASA für das Gesamtdesign werden weitere Elemente – wie ein zweites Habitat, eine Luftschleuse für wissenschaftliche Nutzlasten und ein Logistikmodul – durch internationale und kommerzielle Partner definiert. Die NASA plant, das erste Modul bereits Anfang der 2020er-Jahre in die Mondumlaufbahn zu starten. Dabei handelt es sich um das zentrale Power Propulsion Element (PPE), das der Energieversorgung und dem Antrieb dient.

„Die Erfahrungen und das Know-how von ESA und Airbus bei den Leuchtturmprojekten des Weltraumlabors Columbus, des Raumtransporters ATV und dem Europäischen Servicemodul für Orion bilden die Grundlage für die Studien“, sagte Oliver Juckenhöfel, Leiter von On-Orbit Services and Exploration bei Airbus. David Parker, Direktor Human and Robotic Exploration bei der ESA, betonte: „Mit diesen Studien und weiteren Vorbereitungen möchte die ESA auch künftig im Zentrum der bemannten Weltraumerkundung stehen. Das Gateway wird der am weitesten entfernte Forschungsaußenposten der Menschheit sein, und wir hoffen, dass Europa von den vor uns liegenden Innovationen, Entdeckungen und spannenden Erfahrungen profitieren wird.“

Die Basis soll, anders als die Internationale Raumstation (ISS), nicht durchgängig bemannt sein. Es ist geplant, dass die Mond-Plattform als Zwischenstation für bemannte Missionen zum Mond oder zum Mars dienen soll und auf ihr eine Reihe von dafür erforderlichen Technologien und Verfahren erprobt werden sollen.