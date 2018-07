Wettersatellit geht auf Reise

Mit etwas Wehmut haben Astrium-Mitarbeiter gestern Metop B reisefertig gemacht. Der Wettersatellit wurde vor rund zehn Jahren am Standort gebaut und schlummerte seither im Reinraum unter einer Zeltplane. Als ob das zwei Tonnen schwere, mit Elektronik vollgepackte Gerät sich ebenso ungern von seinen Schöpfern trennt wie diese von ihm, wollte sich gestern die letzte Schraube par tout nicht vom Montage-Gestell lösen.

Mit viel Fingerspitzengefühl und millimetergenauen Manövern gelang es den Astrium-Mitarbeitern schließlich, den Satelliten loszuschrauben und am Transportgestell festzumachen. Am kommenden Montag geht Metop B dann auf seine vorletzte Reise auf festem Boden zu Astrium nach Toulouse, wo das Service-Modul angekoppelt wird. Im Januar 2012 wird der Satellit mit einer Antonow zu seinem Startplatz nach Baikonur/Kasachstan transportiert, dort auf eine Sojus-Rakete gesetzt, und wenn alles nach Plan geht, am 9. April 2012 ins All geschossen.

Metop A, der baugleiche Vorgänger von Metop B, befindet sich seit 2006 auf einer polaren Umlaufbahn in 835 Kilometer Höhe und liefert Daten für die Wettervorhersage und die Klimaforschung. Dann gibt es noch einen Dritten im Bunde, Metop C. Auch der steht schon fertig montiert im Reinraum in Immenstaad bereit, um 2018 seinen Vorgänger abzulösen.

Um über mindestens 15 Jahre vergleichbare Daten zu bekommen, wurden die drei Metop-Satelliten zeitgleich gebaut und mit den exakt gleichen Instrumenten ausgestattet. Metop liefert nicht nur Wetter- und Klimadaten, sondern kann auch Rettungssignale von beweglichen Sendern auf der Erde empfangen und weiterleiten. Zusammen mit amerikanischen Wettersatelliten und dem geostationären Meteosat sei Metop ein wichtiger Baustein in der globalen Wettervorhersage, sagte Martin Müller, verantwortlicher Integrationsingenieur bei Astrium. 24 Prozent der Wetterdaten liefere Metop.

Metop umrundet in jeweils 100 Minuten die Erde auf einer polaren Umflaufbahn Durch die Neigung der Bahn und aufgrund der Erdrotation deckt Metop in enem fünftägigen Zyklus die ganze Erdoberfläche ab. Die gesammelten Daten werden einmal pro Erdumrundung zur Bodenstation übertragen und in der Eumetsat-Zentrale in Darmstadt aufbereitet.