Wenn der ganze Saal den Papageno singt

In der ersten Reihe sitzen Kinder und Jugendliche bei den Gesprächskonzerten von Timo Handschuh, Generalmusikdirektor am Theater Ulm, und der Sopranistin Maria Rosendorfsky. Gut gefüllt war der Bürgersaal des Rathauses am Pfingstmontag wieder mit Klassikfreunden jeden Alters.

Die ganze Familie ist eingeladen, wenn das Katholische Bildungswerk der Seelsorgeeinheit zu den unterhaltsamen Gesprächskonzerten der Ulmer Musiker einlädt. Am Pfingstmontag stand Mozart und seine Welt der Oper, speziell sein spätes Werk, im Mittelpunkt.

Generalmusikdirektor Timo Handschuh fesselte seine Zuhörer mit seinem Blick auf Mozarts unermüdliches Schaffen und den Klangbeispielen am Flügel. An der Hochzeit des Figaro, Così fan tutte und der Zauberflöte erklärte Handschuh exemplarisch den Aufbau und Inhalt der zeitlos schönen Mozart-Opern, aber auch das wechselhafte Leben und unermüdliche Schaffen Mozarts.

Weil die Handlung heute noch nachvollziehbar sei, hätten diese Opern auch in unserer Zeit immer noch großen Erfolg, während die Werke unzähliger Zeitgenossen Mozarts heute nicht mehr zur Aufführung kämen. Handschuh streifte die Probenarbeit zu Mozarts Zeiten im Vergleich zu heute, seine provokanten Ideen und seine geniale Kompositionskunst.

Die international gefragte Sopranistin Maria Rosendorfsky belegte Handschuhs Vortrag mit einer Auswahl von Mozart-Arien. Das Publikum war begeistert von ihrer eindrucksvollen Aufführung. Interessiert folgten die Zuhörer auch ihren Schilderungen von der Auseinandersetzung mit Mozarts Werk aus der Sicht der Sängerin. „Man gewöhnt sich nie daran, Mozarts anspruchsvolle Arien zu singen. Es erfordert immer wieder besonderen persönlichen Einsatz. Seine Arien decken jede Schwäche auf.“

Handschuh ergänzte, dass etwa die Arien der Königin der Nacht in der Zauberflöte weltweit nur wenige Sopranistinnen überhaupt singen könnten. Umgekehrt tauge Mozarts Musik aber auch zum Gassenhauer. Zum Beweis stimmte das Publikum am Ende gerne ein in Papagenos Arie „Ein Mädchen oder Weibchen“, deren Text zuvor verteilt worden war.

Mit begeistertem Applaus und Zugabewünschen bedankten sich die Zuhörer für den Kunstgenuss.