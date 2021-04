Weltladen Immenstaad stärkt Produzentinnen

Mit einer Einzahlung von 200 Euro hat der Weltladen Immenstaad den Unterstützungsfonds der aktion Fairwertsteuer gestärkt. Der Weltladen-Dachverband hatte die Aktion Mitte 2020 gemeinsam mit Partnerorganisationen ins Leben gerufen, um Mittel für Handelspartner zu generieren, die besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen sind. Dabei haben die Weltläden die abgesenkte Mehrwertsteuer nicht an ihre Kunden weitergegeben, sondern in einen Fonds eingezahlt. Die Aktion lief bis Ende März und war überwältigend, schreibt der Weltladen Immenstaad in einer Mitteilung. Es sind auf diesem Wege mehr als 500 000 Euro beim Weltladen-Dachverband eingegangen.

Großteil der Gelder konnte der Weltladen-Dachverband bereits an 70 Produzentenorganisationen in 20 Ländern auszahlen. „Der Erfolg der Aktion Fairwertsteuer zeigt, dass Weltläden gerade in Krisenzeiten anders wirtschaften und solidarisch an der Seite ihrer Handelspartner stehen“, betont Sandra Friedrich, Vorsitzende des Weltladens Immenstaad. „Wir sind froh, einen Teil beigetragen zu haben, dass unsere Handelspartner die Krise hoffentlich gut überstehen.“