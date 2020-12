Weltladen Immenstaad fördert zwei Hilfsprojekte

„Das Brot des Monats Dezember der Bäckerei Heger in Immenstaad ist etwas ganz Besonderes“, schreibt der Weltladen Immenstaad in einer Pressemitteilung: Nicht nur das Rezept sei besonders – es ist ein Linsenbrot – sondern auch der Verkauf: Vom Verkaufserlös werden 50 Cent pro Laib an „Brot für die Welt“ fließen.

Brot für die Welt ist ein Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen und Freikirchen in Deutschland. Die Stiftung leistet Hilfe zur Selbsthilfe für die Arbeit von Partnerorganisationen auf der ganzen Welt. Bisher wurde am zweiten Advent in der Kirchengemeinde ein Fest gefeiert, wo man gemeinsam an benachteiligte Menschen in den Ländern des Südens gedacht hat. In Kooperation mit dem Weltladen wurden Themen wie „Frauen in Bolivien“ mit Referenten und Ausstellungen vorgestellt, es wurde gemeinsam etwas Landestypisches gegessen und Spenden gesammelt. Da dieses Jahr das Fest ausfallen muss, freue man sich beim Weltladen ganz besonders, dass die Spenden mit dem Verkauf von Broten zusammenkommen werden. „Wir probieren begeistert immer wieder neue Rezepte aus und die Linse hat besonders wertvolle Inhaltsstoffe, nämlich viel Eiweiß und Ballaststoffe“, erläutert Bäckermeister Roland Heger, in dessen Filialen das Brot gekauft werden kann. Außerdem sei es Heger wichtig, die Not in der Welt im Blick zu behalten, deshalb unterstütze er die Idee des Weltladens und der evangelischen Kirchengemeinde gerne, so die Mitteilung weiter. Die Linse ist wegen ihres hohen Eiweißgehaltes gerade in den Ländern des Südens ein wichtiges Grundnahrungsmittel, wo so viele Menschen als Vegetarier leben.

Zusätzlich gibt es in den Bäckereien Heger bestickte Karten der Kooperative Young India Project (YIP) zu kaufen. In kunstvoller Handarbeit werden die Karten mit Weihnachtsmotiven, Vögeln oder Blumen bestickt. YIP, das Young India Project, gibt es schon lange. In Spitzenzeiten haben der Weltladen-Mitteilung zufolge 275 Frauen in zehn Zentren in der Mitte von Indien im Raum Penukonda bei Bangladore zusammengearbeitet. Inzwischen sind es noch 75 Frauen, da Sonja Bedi und Grudrun Löwner, zwei deutsche Frauen, sich altersbedingt nicht mehr so um den Absatz kümmern können.

Die Karten werden in aufwendiger Handarbeit bestickt, mit Kreuzstichen Vögel, Schmetterlinge, Blumen und Weihnachtsmotive kunstvoll gestaltet. Vielen sind sie zu schade für den Papierkorb. Sie rahmen sie oder recyceln sie, um damit auch noch anderen eine Freude zu machen. Von dem Lohn für drei Karten könne sich eine vier- bis fünfköpfige Familie einen Tag einfach ernähren. Allerdings haben die Partner den monatelangen Lockdown in Indien stark zu spüren bekommen, heißt es. Die Männer seien vielfach aus der Stadt zurückgekehrt, hätten keine Arbeit mehr und damit keinen Lohn. Die Frauen sind nun allein verantwortlich für die Familien. Andere Frauen sind alleinerziehend und ebenfalls angewiesen auf den Absatz der Karten. Dieser sei aber ins Stocken geraten, weil der Handel vor Ort zusammengebrochen ist. Der Weltladen hatte das Projekt im Frühling ausgesucht für eine Spende. Dafür wollte YIP zunächst weiteres Garn kaufen. Dann wurde aber das Dach der Nähwerkstatt undicht und sollte repariert werden. Inzwischen gehe es leider nur noch um eines: genügend Nahrung kaufen zu können. Der Weltladen Immenstaad hat zwei Mal gespendet, damit die Familien satt werden, und hofft nun, viele Karten verkaufen zu können.